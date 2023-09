Horn feierte Fest der Gesundheit

Im Kunsthaus eröffneten Bürgermeister Gerhard Lentschig, Stadträtin Barbara Stark und Gemeinderätin Claudia Langer das erste Horner Gesundheitsfest mit einem großartigen und bunten Fest. Mit dem Event sollte aufgezeigt werden, wie umfangreich das Angebot an Gesundheitseinrichtungen in Horn ist. Der Stadtgemeinde sei die Gesundheit der Bevölkerung allgemein wichtig, man solle sich von Jugend an bewegen, um im Alter schließlich fit zu sein, meinte Lentschig.

Das Team mit dem „G`sund vernetzt“ T-Shirts begrüßte die weit über 700 Gäste mit Freundschaftsbändern und versorgte sie mit Informationen zu den Workshops, Gesprächsrunden, Tanz, Yoga, Turn- und Wirbelsäulengymnastik und Seminaren. „Es ist sehr wichtig, sich mit dem Thema Gesundheit zu befassen“, sagten die Organisatorinnen Barbara Stark und Claudia Langer.

In den Tag gestartet wurden mit Auftritten der Union Jazzdance Gruppen. Die Gesundheitsstraße mit ihren vielen Info-Ständen gab Einblicke in die unterschiedlichsten Gesundheitsthemen. Eine Diätologin gab Tipps und Tricks zur gesunden Ernährung. Bei kostenlosen Workshops konnten die Besucher an den Übungen teilnehmen und sich durch Iris Breitenseher und Claudia Hainböck (Yoga), Kneippverein (Kanga), Mrs. Sporty, die Bezirksgruppe Horn des NÖ Herzverband, Jürgen Zuba (Wirbelsäulengymnastik) und bei einer Gesprächsrunde mit der Klar! Region Horn über die Arbeit und Angebote der Vereine und Einrichtungen informieren. Am Stand des Lions Club Horn wurde eine Stammzellentypisierung durchgeführt.

„Ohne Gesundheit kannst du nicht glücklich sein und ohne glücklich zu sein, kannst du nicht gesund bleiben“, gab das Organisationsteam um Barbara Stark den Besuchern mit auf den Weg. Mit dem Auftritt von Fliederstaudn und Wurzelwerk endete das tolle Gesundheitsfest.