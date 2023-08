Spritzer der Fronsburger Feuerwehr zogen viele Gäste an

Bestens besucht war das erste Spritzerstandl der Freiwilligen Feuerwehr Fronsburg am vergangenen Wochenende beim Feuerwehr-Haus am Fuße des Khevenhüllerschlosses an der Fugnitz. Ein Ambiente, zu dem auch das prächtige Wetter am Sommerabend passte. „Wir haben uns bemüht, bei dieser Veranstaltung möglichst nur einheimische Produkte in unser Angebot zu nehmen“, meinte Kommandant Gregor Schinner, der seinen Kameraden und auch den Helferinnen für ihren Einsatz dankte.

So gab es neben den bekannten Regionalweinen „Weiße und Rote Reblaus“ auch einen „Gurkenspritzer“ und vegetarische gefüllte Weckerl und bei den bekannten alkoholfreien Getränken als Alternative auch das „Aronja-Kracherl“ aus heimischen Aroniabeeren. Und natürlich die bewährten Fronsburger Mehlspeisen.