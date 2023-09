Strögen: Freiwillige erneuerten Taffa-Brücke

In der Nähe der Pfarrkirche „Heiliger Peter und Paul“ in Strögen verläuft eine hölzerne Brücke über die Kleine Taffa. Diese Brücke wurde nun von ehrenamtlichen Helfern der Dorfgemeinschaft Strögen auf Initiative von Gemeinderat Martin Ledermann saniert. Errichtet wurde die Brücke in der Ära von Bürgermeister Karl Gabler. Das Bauwerk hatte auch 2002 das Hochwasser überstanden, obwohl sie damals komplett überflutet war.

Dann war die Brücke aber doch schon etwas in die Jahre gekommen und durch die Witterung stark in Mitleidenschaft gezogen. „Dieser Weg, der in der Nähe der Ostkirche über die kleine Taffa verläuft, ist schon immer ein beliebter Spazierweg für die Bewohner der Ortschaft gewesen, konnte aber bis vor kurzem nicht gefahrlos überquert werden“, berichtete Ledermann. Daher haben er und die freiwilligen Helfer in mehr als 80 ehrenamtlichen Stunden die Brücke wieder in Stand gesetzt. Dazu wurde die Brücke angehoben und das beschädigte Tragwerk getauscht. Die Arbeiten gingen unfallfrei und zügig über die Bühne. Radfahrer und Fußgänger brauchen daher keinen Umweg mehr zu machen und auch wenn die Furt durch die Straße bei Regen überflutet ist, kann der Wanderweg über die Holzbrücke sicher genutzt werden.