Horn: „Andere Welten“-Festival fulminant eröffnet

Im Foyer des Campus eröffnete Intendant Stephan Rabl das Festival Andere Welten und betonte dabei, auf wie viele verschiedene Welten das Festival abzielt: „Es geht nicht nur um verschiedene Welten im Sinne von Fantasie und Vorstellungskraft. Wir leben in Zeiten, in denen alle in ihrer eigenen Welt leben. Es geht darum, jetzt aus seiner Blase zu kommen, damit wir gemeinsam einen Dialog starten. Wir leben gemeinsam auf dieser Welt und können sie auch gemeinsam anders machen. Dafür steht dieses Festival.“

Mit Wehmut meinte Rabl, dass seine Festival-Ära in Horn nach 33 Jahren zu Ende gehe. Diese Ära hatte er mit „Szene bunte wähne“ begonnen, die sich dann in die „Szene Waldviertel“ verwandelte. Jetzt sollen die „Andere Welten“ ein Schlusspunkt sein. Für die musikalische Umrahmung bei der Eröffnung sorgten „The Presley Sisters“.

An vier Wochenenden im November wird ein kraftvolles und preisgekröntes Theater mit musikalischen Highlights der österreichischen Musikszene geboten. An sieben Tage wird das Publikum mit einem Familientag in die faszinierende Welt der Märchen und Phantasien entführt. Spielorte sind der Campus Horn, das Kunsthaus Horn und das Museum Horn. „So verwandeln wir den November in einen regelrechten Kulturmonat. Und ein paar Ausflüge gibt es auch noch, an die Thaya nach Raabs und Waidhofen“, erklärte Rabl.

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Gerhard Lentschig und Kulturstadtrat Martin Seidl führte das Aktionstheater-Ensemble das Stück Morbus Hysteria in der Kulisse des Campus auf. In diesem Stück vereinen fünf Figuren Diversität und Ambivalenz, streiten sich über politische Korrektheiten, über persönliche Empfindungen und Meinungen, versöhnen und trösten sich auf der Bühne. Nach dem Theater lockte das Konzert von Hotel Balkan die Besucher in den Weitblick. Originelle Melodien und energiegeladene Rhythmen schufen mit Texten in vier Sprachen eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Hochmaier: Enorme Wandlungsfähigkeit

Am zweiten Tag stand neben dem Stück „Pinocchio“ mit Sophie Berger für junges Publikum im Museum Horn, in der Kulisse des Campus Kafkas epochales Werk Amerika auf dem Spielplan. Kafka schildert zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Geschichte eines Heimatlosen. Von den Eltern aus Europa vertrieben, erlebt Karl Roßmann in Amerika nicht die gewünschte Verheißung, sondern den sozialen Abstieg. Kafkas Romanfragment ist ein überlagertes Bild aus Mythen, Projektionen, Fakten und der Fantasie. Die Reise des Auswanderers Karl Roßmann findet im Kopf statt, von der Einfahrt in den Hafen New Yorks bis zur finalen Zugfahrt zum großen Naturtheater von Oklahoma ist es die Odyssee eines Anschlusssuchenden, der bis zuletzt nicht an der eigenen Isolation verzweifelt und vielleicht sogar am Ende im Theater Oklahomas jenes Zuhause findet, das er fortwährend suchte. Der Ex-Burgschauspieler und aus Film und Fernsehen bekannte Philipp Hochmair spielte in dem Stück nicht nur Karl Roßmann. Wie im Sekundentakt wechselt er als Virtuose der Darstellung in dem facettenreichen Solo zwischen den vielen Figuren und präsentiert den Roman als Phantasma und Erlebnis eines einzigen Schauspielers.

Hochmair verkörpert in seiner virtuosen Performance nicht nur den jugendlichen Protagonisten, sondern schlüpft mit schneller sprachlicher und körpersprachlicher Wandlungsfähigkeit gleichsam im Handumdrehen auch in sämtliche weitere Rollen, seien es der auf den Jungspund von oben herabblickende Onkel, die beiden parasitären Penner Robinson und Delamarche oder die wienerische Oberköchin im Hotel. Ein Sessel und ein Koffer genügen als Requisiten, passende Playback-Musik spielt keine geringe Rolle bei der atmosphärischen Stimmigkeit. Am berührendsten gelingt das Finale. Nachdem Hochmair durch die Publikumsreihen gehechtet ist und Zuseher nach ihren beruflichen Tätigkeiten befragt hat, um alle ins ominöse „Naturtheater von Oklahoma“ aufzunehmen, mutiert er zum verspielten, glücklichen kleinen Buben, der - in rot-weißes Absperrband gewickelt - mit seiner Rassel über die Bühne hetzt, bis zurück in den sich öffnenden Hintergrund und wieder nach vor, immer wieder: ein starkes Symbol für die gelungene Rückkehr in die Kindheit als ersehnte Befreiung aus der Isolation des ewigen Scheiterns. Als wär es stellvertretend für Franz Kafka und alle anderen unerlösten großen Kinder.

Philipp Hochmair sorgte mit seiner Performance für Momente wunderbarer Theatermagie. Matho & The Vienne Dance Hall Orchester lieferten anschließend einen multikulturellen Lifestyle mit World Musik Elementen wie Dancehall, Latin- oder Swingpop im Weitblick.