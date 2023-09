Eine Woche in Wien ohne Handy

In der zweiten Schulwoche fand für die vierten Klassen der Mittelschule Irnfritz die Wien-Woche statt. Die Schülerinnen und Schüler verbrachten spannende und lehrreiche Tage in der Bundeshauptstadt. Dabei wurde ein Einblick in sowohl historische als auch moderne Einrichtungen wie das Naturhistorische Museum oder das Parlament geboten. Als kulturelles Highlight besuchten sie die Musicalvorstellung „Rebecca“.

„In einer Zeit, in der Handys und digitale Geräte einen festen Platz in unserem Alltag eingenommen haben, ist es uns an der Mittelschule Irnfritz ein großes Anliegen für ,offline'-Phasen zu sorgen“, so Direktorin Irene Herzog-Genner. „Alle Schülerinnen und Schüler haben sich auf dieses ,digitale Fasten' eingelassen, welches von allen als besonders erholsam empfunden wurde.“ Diese handyfreie Zeit ermöglichte nicht nur eine bessere Kommunikation, sondern stärkte auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Klassen.

Um das Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit Technologie zu schärfen, besuchte die Gruppe am Ende der Woche einen Workshop an der Technischen Universität Wien (TU), an dem die Kinder mit großer Begeisterung teilnahmen. Diese ereignisreiche und schöne Woche in Wien wird den Kindern und auch Lehrkräften lang in Erinnerung bleiben.