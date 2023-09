Gars für zwei Tage im Kirtags-Fieber

Mit perfektem spätsommerlichen Wetter fand am Sonntag und Montag der ÖVP-Heurige auf der Garser Burgruine statt. Der Zuspruch wird von Jahr zu Jahr mehr und es gibt ein reichhaltiges Angebot für die Gäste. Seit vorigem Jahr gibt es am Montag das Stelzen-Essen. Den Heurigen, der seit über 15 Jahren abgehalten wird, besuchte heuer unter anderem Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Pfarrer Michael Hüttl, Dechant des Dekanats Horn sowie Prior des Stiftes Altenburg, der Garser Pfarrer Robert Bednarski und der neue Kaplan Lukás Kutlák, ÖVP Bezirkskgeschäftsführer Herbert Gschweidl, die Horner Stadträtin Maria van Dyck, die Garser Gemeinderäte Christine Jaglitsch und Helmut Gröschel, Rot-Kreuz-Ortsstellenleiter Karl Purker und die beiden Garser Künstler Josef „Sepp“ Fiedler und Matthias Laurenz Gräff. Viele ÖVP-Gemeinderäte und viele ehrenamtliche Helfer rund um Vizebürgermeisterin Paula Uitz haben für den reibungslosen Betrieb gesorgt. Auch Konzertorganisator Remigius Robert Rabiega hat hierbei eifrig mit unterstützt. „Ich bedanke mich beim Team rund um Vizebürgermeisterin Paula Uitz, die die gute Seele des ÖVP-Heurigen ist. Ohne Paula gäbe es den Heurigen nicht", so Bürgermeister Martin Falk über den erfolgreichen Heurigen.