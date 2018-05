Nahezu 100 Hektar groß ist der Waldbesitz der Großgemeinde Gars, er befindet sich überwiegend in den Katastralgemeinden Gars, Thunau, Kotzendorf und Maiersch. Und so wie überall sind auch die Bäume in den Gemeindewäldern vom Borkenkäfer befallen.

„Zumeist finden sich dort Eichen und Buchen, etwa 80 Prozent, der Rest entfällt auf Fichten, in geringem Umfang auch Kiefern“, weiß der resortzuständige Gemeinderat Bernhard Gumpinger. „Die größten Schäden hatten wir bei den Fichten, von denen gut ein Viertel befallen waren und vom Borkenkäfer quasi vernichtet wurden.“

Die massiven Schäden sind nun beseitigt, Gegenmaßnahmen wurden – auch auf Druck der Behörde, wie Gumpinger zugibt – bereits eingeleitet. Auf den frei gewordenen Flächen wurden durch die Firma Rabl aus Langenlois 3.000 Forstpflanzen, nach intensiven Beratungen Douglasien und Eichen, ausgesetzt. Warum gerade diese Sorten? „Die Eiche deshalb, weil sie bei uns heimisch ist, die Douglasie, weil sie auch sehr resistent gegen Trockenheit ist. Und nach derzeitigem Wissen werden beide wenig befallen“, so Gumpinger.

Sorgen machte ihm die Trockenheit im April und Anfang Mai. Aber auch da wusste er sich zu helfen: Weil die Arbeitskraftkapazitäten der Mitarbeiter des Bauhofs durch Krankenstände und etliche Baustellen beschränkt ist, organisierte er Gemeinderäte und -mitarbeiter, die die jungen Pflanzen mit Wasser versorgten.