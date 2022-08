Sigmundsherberg feierte historische Jubiläen

Das Programm dabei war bunt und vielfältig. Öhlknecht informierte über die Geschichte des Eisenbahnmuseums und endete mit „Habe fertig“.

„Da merkt man die Leidenschaft in Ruperts Reich“, stellte Bürgermeister Franz Göd fest und begrüßte die Ehrengäste Diözesanbischof Alois Schwarz, Landesrat Ludwig Schleritzko, Landtagsabgeordneten Josef Wiesinger, Bezirkshauptmann Johannes Kranner, Roman Miklautz von der ÖBB Personalverkehr, Vizebürgermeister Johannes Hofer, Wolfgang Dafert von der Straßenbau-Abteilung Hollabrunn, Hannes Bauer, Chef der Pensionisten, Minister a.D. Wolfgang Brandstetter, WAV-Direktor Manfred Damberger, Georg Schmied vom Gemeindeverband Horn und Martin Swoboda vom BFI.

Die Präsentation des City-Jet „Silva Nortica“ umrahmte die Eisenbahnmusikkapelle Wien Süd-Ost. Höhepunkt am Eröffnungstag waren die Ehrungen langjähriger Mandatare und die Präsentation des Image-Videos der Marktgemeinde.

Bürgermeister Göd und Vize Hofer würdigten die Top-Leistung von Öhlknecht für die Vorbereitung des Festes und überreichten in Würdigung der guten Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg Dank und Anerkennung an Peter Hasenberger, die Ehrennadel in Silber an Silvia Zimmermann und die Ehrennadel in Gold an Werner Zimmermann und Adolf Bauer. Den Silbernen Ehrenring erhielten Karl Allinger und Gerhard Treiber, den Ehrenring in Gold erhielt Franz Schüssler. Musikalisch begleiteten die Schülerinnen der Musikschule Horn Vanessa Blei und Natalie Gruschina die Ehrungen.

Im Rahmen des offiziellen Festaktes zelebrierten Diözesanbischof Alois Schwarz und Pater Milo Ambros die Festmesse. „Das Land braucht Feiern. Die Kirche ist der größte Veranstalter und bringt Hoffnung in die Herzen der Menschen“, sagte Schwarz dabei.

Bezirkshauptmann Kranner und Miklautz stellten die Geschichte der Gemeinde und der Eisenbahn in den Mittelpunkt. „Ich bewundere Sigmundsherberg, weil es gelungen ist, in schwierigen Jahren eine Region zu werden, in der die Gemeinschaft lebt“, gratulierte Schleritzko. Auch der Bahnknotenpunkt Sigmundsherberg mit der Einbindung des „Silva Nortica“ – einer Direktverbindung nach Prag – sei wie die Errungenschaften im Bereich Lebensqualität zukunftsweisend.

„Ihr lebt Nachhaltigkeit und den Zukunftsgedanken, ein Zeichen dafür, dass diese Gemeinde auch über die nächsten 100 Jahre hinweg erfolgreich bestehen wird“, so Schleritzko. Und Göd ergänzte: „Unsere Gemeinde war immer ein bedeutender Lebensraum im Waldviertel und ist es heute noch. Nicht nur als Verkehrsknotenpunkt. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich unsere Marktgemeinde in den vergangenen Jahren äußerst aufstrebend entwickelt hat“, zog Göd Bilanz.

Präsentiert wurde auch das „Jubiläumsbuch“. In den nächsten Tagen soll jeder Haushalt eine Chronik der Marktgemeinde gratis erhalten. Die Geschichte der Heimat wurde in 21 Statements von Gemeindebürgern in einer Chronik festgehalten. 40 Autoren steuerten Erinnerungen und Geschichten bei. Die schönsten Seiten der Marktgemeinde wurden von Landschaftsfotograf Reinhard Podolsky ins rechte Licht gesetzt.

Nach dem Abspielen der Landeshymne, segnete Diözesanbischof Alois Schwarz bei strömenden Regen die 95 Jahre alte Dampflok das Schmuckstück des Eisenbahnmuseums auf den Namen Christophorus.

