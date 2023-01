Pernegg: Drohnen-Fotos zeigen Entwicklung

Werbung

Bürgermeister Andreas Nendwich, Fabian Schmied und Vize Cornelia Weiß mit dem neuen Gemeindekalender. Foto: privat

Mit einem Dankesgeschenk stellten sich Bürgermeister Andreas Nendwich und Vize Cornelia Weiß bei Fabian Schmied ein. Der Pernegger nahm mit seiner Drohne Fotos für den heurigen Gemeindekalender der Pernegger ÖVP auf.

Vor mehr als zehn Jahren gab es bereits einmal einen Kalender mit Luftaufnahmen aus der Gemeinde Pernegg. Vergleicht man diese mit den aktuellen Fotos, dann sieht man deutlich die Veränderung insbesondere der Landschaft, etwa beim Waldbestand, aber auch diverse Zu- und Umbauten an Gebäuden. „Wir hoffen, dass der Kalender die Bevölkerung ein Jahr lang begleitet und sie Freude an den gelungenen Aufnahmen haben. Wir dürfen uns glücklich schätzen, in einer so schönen Landschaft leben zu dürfen“, so Nendwich.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.