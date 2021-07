Viele Änderungen brachte der Gemeindeparteitag der Volkspartei Pernegg, wo der bisherige Gemeindeparteiobmann und ehemalige Bürgermeister Franz Huber von Bezirksparteiobmann Jürgen Maier mit dem „Goldenen Ehrenzeichen der VPNÖ“ geehrt und nach 22 Jahren verabschiedet wurde: „Ich danke dir für deine außergewöhnlich engagierte Arbeit, für deine vorbildliche Amtsübergabe und besonders für deine persönliche Freundschaft über Jahrzehnte.“

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde Bürgermeister Andreas Nendwich einstimmig zum neuen Parteiobmann gewählt. Ebenso seine neue Stellvertreterin Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß. Ergänzt wird das Team von zwei routinierten Funktionären: Obmann-Stellvertreterin Markus Neuhold und Finanzreferent Gerald Macek.

Der neue Gemeindeparteiobmann dankte seinem Vorgänger für dessen Arbeit, verwies auf die für Pernegg typische gute Zusammenarbeit im Team und freut sich sehr über viele „neue und junge“ Funktionäre in den Ortsparteien, speziell über vier neue Ortsparteiobleute: Renate Schüller in Ludweishofen, Ulrike Tressl in Etzelsreith, Simon Kölbl in Lehndorf und Mario Nendwich in Posselsdorf.

Huber wurde dann einstimmig zum neuen Ehrenobmann gewählt. Auch der Vizebürgermeister a. D. Norbert Tetik sowie die beiden früheren Geschäftsführenden Gemeinderäte Gerhard Judmann und Alfred Schmid wurden mit dem „Goldenen Ehrenzeichen“ ausgezeichnet.