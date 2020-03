Friedenspfeife oder Säbelrasseln? Vor dieser Richtungsentscheidung steht die Gemeindepolitik in der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf nach der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates. Dass Zweiteres leicht, Ersteres wohl eher schwerer zu erreichen ist, zeigte sich aber vor, während und nach der Sitzung.

Am Ende der Sitzung hielt Spiegl ein – besonders für seine Verhältnisse – flammendes Plädoyer für mehr Zusammenarbeit und weniger Streit im Gemeinderat. Er kritisierte, dass in den vergangenen Jahren oft „viele harte Worte“ geredet worden seien. Das sei vielleicht in der hohen Politik gang und gäbe („Die setzen sich dann danach auf ein Achterl zusammen“), in einer kleinen Gemeinde hätten solche Befindlichkeiten aber nichts verloren.

„Wir brauchen uns nicht zu lieben, aber zu akzeptieren und respektieren.“ Bürgermeister Josef Spiegl

Ewiges Hick-Hack halte von der tatsächlichen Arbeit ab, daher sollte man dem neu gewählten Gemeinderat die Chance geben, zu arbeiten. Hätten die Wähler eine große Veränderung gewünscht, dann wäre das Ergebnis anders ausgefallen (die beiden „Haupt-Streithähne“ ÖVP und Frische Liste gewannen jeweils leicht auf Kosten der SPÖ und FPÖ, die Sitzverteilung blieb gleich). Er hoffe daher, dass die – häufig auch anonym per Mail oder in sozialen Netzwerken in Umlauf gebrachten – gegenseitigen Anschuldigungen künftig unterlassen werden. Das bringe nur Zwiespalt, „den wir alle miteinander nicht verdient haben.“ Es sei an der Zeit, Vergangenes ruhen zu lassen und den Blick – im Sinne der Gemeinde – nach vorne zu richten.

Listen-Chef Leopold Meiringer meinte zu dieser „Standpauke“, dass er diese Aussagen nicht nur gegen seine Liste verstanden wissen wolle. Spiegl räumte ein, auch seine Mandatare in die Pflicht zu nehmen. Danach gerieten sich aber Roman Deyssig (FL) – er meinte, es sei seine Verpflichtung, Missstände aufzuzeigen – und ÖVP-Stadtrat Michael Weber in die Haare. Die rund 25 Gäste der Sitzung wurden so Augenzeugen, wie aufgeheizt die Stimmung zwischen den Gemeinderatsfraktionen ist, die Sitzung entging nur knapp einer Eskalation.

Austritte aus der ÖVP oder doch nicht?

Schon vor der Sitzung trudelte in der NÖN-Redaktion ein Mail von FL-Gemeinderätin Cordula Bösze ein. Darin kritisiert sie, dass die ÖVP zunächst intensiv um Vorzugsstimmen geworben habe, das Vorzugsstimmen-Ergebnis aber nicht veröffentliche. „Das dürfen wir aus gesetzlichen Gründen nicht“, konterte Spiegl auf NÖN-Anfrage. Es sei nur erlaubt, „Wahlpunkte“ bekannt zu geben. Laut FL habe Juricka mehr Vorzugsstimmen als Spiegl bekommen, ihr stehe der Bürgermeistersessel zu. Es sei aber ein Zeichen für die „Frauenfeindlichkeit der ÖVP“, dass weiter auf Spiegl gesetzt werde. Eine Behauptung, die bei der ÖVP für Kopfschütteln sorgte.

„Es ist nie geplant gewesen, Umreihungen aufgrund von Vorzugsstimmen vorzunehmen“, erklärte Juricka. Auch wurde behauptet, dass es in der ÖVP Zerwürfnisse gebe. Die Kandidaten Elena Blazek und Renate Sommer seien „in den letzten Wochen von jeder Beteiligung ausgeschlossen und zusätzlich von anderen ÖVP-Mandataren mehrfach beleidigt“ worden, so Bösze. Renate Blazek sei aus der ÖVP ausgetreten.

14 von 18 Stimmen für Bürgermeister Spiegl

Behauptungen, die von den genannten Damen strikt zurückgewiesen werden. Sie habe aus persönlichen Gründen auf ihr Mandat verzichtet, sagte Sommer. Im Gegenteil: Spiegl und Juricka hätten sich sogar mehrmals darum bemüht, sie zu überzeugen, doch in den Gemeinderat zu gehen. Sie habe es satt, wie mit falschen Anschuldigungen in Drosendorf Politik gemacht werde. „Der Gemeinde ist das abträglich. Man sollte sich endlich auf die Arbeit konzentrieren.“ Auch Blazek dementierte ihren angeblichen ÖVP-Austritt energisch.

Gegenüber der NÖN erklärte Spiegl, dass private Gründe für die Änderungen in der Zusammensetzung der ÖVP-Gemeinderats-Fraktion (Elenas Gatte Christian Blazek und Paul Nachtnebel rutschten nach) verantwortlich seien. Bösze selbst nahm ihr Mandat kurzfristig übrigens auch nicht an. Sie machte berufliche Gründe geltend, Marlene Briebauer rückte nach.

Gewählt wurde bei dieser Sitzung übrigens auch: Zunächst wurde Spiegl mit 14 der 18 Stimmen (ein ÖVP-Mandatar war entschuldigt) zum Bürgermeister gewählt. In den Stadtrat wurden die ÖVP-Gemeinderäte Hilde Juricka (13), Fritz Stark (16), Michael Weber (12), Walter Gutmann (15) und Helmut Theurer (15) sowie Listen-Chef Leopold Meiringer (14) gewählt. Bei der Wahl zur Vizebürgermeisterin erhielt Juricka ebenfalls 13 Stimmen, Gegenvorschlag gab es keinen.

Den Prüfungsausschuss bilden die VP-Mandatare Ulrike Kirchweger, Gerhard Bender, Franz Beer und Andrea Zehetbauer (alle 16) sowie Roman Deyssig von der „Frische Liste“ (10). Gewählt wurden auch die Mitglieder in den Mittelschulausschluss (Spiegl 14, Juricka 13, Klaus Prkna 12, Ludwig Schneider 13, alle ÖVP) und den Bürgerspitals-Ausschuss (Spiegl 16, Weber 13, Gutmann 14, Beer 15, Bender 13, Meiringer 12). Im Kultur-Ausschuss sind alle Parteien vertreten, die ÖVP „verlieh“ zwei ihrer Sitze an die FPÖ (Siegfried Maier) und SPÖ (Irina Thaler), da „Kultur allen zusteht“, wie Spiegl meinte.

Dass es sogar in Drosendorf-Zissersdorf Einstimmigkeit geben kann, zeigte sich dann bei der Entsendung einer Delegierten in den Gemeindeverband Horn. Hier erhielt Andrea Zehetbauer (ÖVP) alle 18 Stimmen.