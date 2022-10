Geras: Gemeinde holt sich 722.000 Euro

Erfreuliche Nachrichten gab es bei der Gemeinderatssitzung am 5. Oktober für Bürgermeister Johann Glück (ÖVP) zu verkünden. Aus dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds wurden nach der Endabrechnung Fördermittel in Höhe von rund 722.000 Euro für die Abwasserbeseitigungs- bzw. Wasserversorgungsanlagen in Geras und Hötzelsdorf genehmigt.

Im Zuge des Zusammenlegungsverfahrens wurde die Änderung der Katastralgemeindegrenze in Fugnitz sowie die Verlegung eines Güterweges in Dallein beschlossen. Auch einem Vertrag über die Benützung von öffentlichem Wassergut in der Katastralgemeinde Fugnitz (Rohrdurchlass über den Goggitschbach) wurde beschlossen. Weiters standen Grundverkäufe an private Bauwerber in Dallein und Geras auf der Tagesordnung.

Sondernutzungsverträge mit der Straßenbauabteilung wurden genehmigt, zur Verlegung von Lichtwellenleitern in der Katastralgemeinde Geras sowie für die Errichtung eines Wasserleitungs-Hausanschlusses in der Katastralgemeinde Hötzelsdorf. Eine Zusatzvereinbarung mit dem EVN-Lichtservice zum Austausch eines Erdkabels sowie zur Errichtung eines zusätzlichen Lichtpunktes am Parkplatz beim Sportplatz wurde beschlossen.

Sämtliche Punkte der Tagesordnung wurden einstimmig beschlossen.

