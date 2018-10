Ob das ein Rekord war? Wie auch immer, in der letzten Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche wurden die 14 Punkte im öffentlichen Teil ohne Debatten und längere Wortmeldungen in 31 Minuten erledigt. Und alle einstimmig …

Bestehender Kredit muss erhöht werden

Der teuerste Tagesordnungspunkt betraf ein Darlehen zur Finanzierung der Baukosten des Projekts „Hochwasserschutz Mödring“, wofür die Stadtgemeinde einen Interessentenbeitrag von 25,75 % zu leisten hat.

„Nach Abschluss der Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens am Mödringbach (Anm.: im Bereich der Waldschenke) im heurigen Jahr soll 2019 mit dem Bau der ,Brücke Kohl‘ begonnen werden und die Vorbereitungsarbeiten für das Retensionsbecken am Eibenbach – Wegeerschließung bzw. -erweiterung, sämtliche forstliche Maßnahmen – starten“, erklärte Finanz-Stadtrat Heinz Nagl.

Dafür muss der bestehende Kredit bei der Sparkasse mit einem derzeit aushaftenden Betrag von knapp 560.000 um weitere 170.000 bei unveränderten Konditionen (0,69 % Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor) erhöht werden.

Bundesförderung für Nachmittagsbetreuung

Keine Kosten entstehen der Gemeinde für infrastrukturelle Maßnahmen bei der schulischen Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Horn. „Bereits im Vorjahr haben wir für die dritte Gruppe eine Bundesförderung von 55.000 Euro geltend machen können“, so Vizebürgermeisterin Gerda Erdner, „für die vierte Gruppe können wir ebenfalls diesen Betrag in Anspruch nehmen.“ Nachmittgasbetreuung gibt es an der Volksschule übrigens schon seit dem Schuljahr 2006/2007!

Damit werden in der Aula Banden, Netz und Kantenschutz angeschafft, die Duschen saniert, ein Geschirrspüler und verschiedene andere Einrichtungsgegenstände sowie Spiele und Bücher angekauft.