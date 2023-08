Einigkeit in Altenburg

Nach dem Rücktritt von Gemeinderat Roland Colleselli (FPÖ, die NÖN berichteten), war seitens der Gemeinde Altenburg die Bestellung eines neuen EU-Beauftragten erforderlich. Diese Funktion wird nun von Franz Kriest, geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat, übernommen. Laut Gemeindeverordnung war weiters die Bestellung eines Vertreters für die Kassenverwaltung sowie für die Protokollführung erforderlich. In diese Funktionen wurde die Gemeindebedienstete Nadine Kropik bestellt.

In einem Dringlichkeitsantrag wurde die Erstellung eines Leitungskatasters beschlossen. Für die Kosten in Höhe von rund 152.000 Euro können auch Förderungen von Land und Bund in Anspruch genommen werden. Durch die Digitalisierung werden alle Leitungen (Trennwasser, EVN, etc.) übersichtlich erfasst, erzählt Bürgermeister Markus Reichenvater.

Für die Fertigstellung des Bauhofes Altenburg sind noch diverse Arbeiten, z. B. Asphaltierung, erforderlich, wofür ein Darlehen in Höhe von 80.000 Euro bei der Sparkasse Horn-Ravelsbach als Bestbieter aufgenommen wurde.

Für die Grabenversickerung bei der neuen Reihenhausanlage in Altenburg wurde ein Honorarangebot in Höhe von 7.900 Euro von der Ziviltechnikerkanzlei Grand beschlossen. Es betrifft die Erneuerung bzw. Verbesserung der Maßnahmen, um Regenwässer bei Starkregen ordnungsgemäß abzuleiten.

Zwischen der Hutchison Drei Austria GmbH und der Gemeinde Altenburg wurde eine Kabelverlegungs-Vereinbarung abgeschlossen, um die Adaptierung des bestehenden Masten und somit ein besseres Verbindungsnetz zu ermöglichen.

Ein Gemeindegrundstück neben dem Bauhof wird an die Cleam Leitungsbau Österreich GmbH (einer Subfirma der EVN) vermietet. Diese wird die Fläche als Lagerplatz für auszutauschende Masten verwenden,

Dem Seniorenbund Altenburg und dem BRT-Team (Motorsport Fuglau) wurden Förderungen gewährt.

Alle Beschlüsse fielen einstimmig, alle Mandatare waren vollzählig bei der Gemeinderatssitzung vertreten.