Stadt Horn: Die Grünen blitzten wieder ab

Eine umfangreiche Tagesordnung hatten die Gemeinderäte von Horn in der Sitzung am 28. Juni abzuarbeiten. Zwei Dringlichkeitsanträge wurden gestellt, jener der Grünen abgelehnt.

Der Dringlichkeitsantrag der ÖVP betraf das Gebäude des Elisabethheimes am Gelände des Landesklinkums. Eine Löschung des Vorkaufsrechtes der Stadtgemeinde für das Gebäude wurde einstimmig genehmigt. Grund für den Antrag war ein Kaufangebot durch das Land Niederösterreich, welches das Elisabethheim erwerben will. „Das Gebäude wird vom Landesklinikum genutzt, das Vorkaufsrecht stammte noch aus der Zeit, als sich das Krankenhaus im Besitz der Stadt Horn befand“, erklärte Bürgermeister Gerhard Lentschig.

„Keine Grundsatzdiskussion“ wollte Bürgermeister Lentschig beim zweiten Dringlichkeitsantrag führen, dessen Behandlung mehrheitlich (mit zwei Gegenstimmen der Grünen, die diesen auch eingebracht hatten) abgelehnt wurde. Der Antrag sollte das „Radfahren gegen die Einbahn bei der Volksschule Horn“ ab 1. Juli erlauben. Die Einbahn in der Ferdinand-Kurz-Gasse wurde ab diesem Zeitpunkt stadtauswärts verlängert und reicht nun von der Mittelschule bis zur Kirschenallee.

Aus Richtung Mödring ist die Ferdinand-Kurz-Gasse nur mehr bis zur Sporthalle zweispurig, also mit Gegenverkehr, befahrbar. Mit der Einschränkung, dass der Radsreifen in den Monaten Juli und August für Parkplätze für die Besucher des Seebades verwendet werden soll, ist für den Radverkehr in diesen beiden Monaten das Fahren gegen die Einbahn alternativlos untersagt. „Wir bringen solche Anträge nicht ein, um wie vom Bürgermeister behauptet in die Meeidien zu kommen, sondern um den Menschen, wie in diesem Fall, das Radfahren in der Radhauptstadt? des Waldviertels zu ermöglichen“, erklärt Grünen-Gemeinderat Walter Kogler-Strommer.

Bürgermeister Gerhard Lentschig sah, so wie der Rest der Gemeinderäte, keine Dringlichkeit darin, über diesen Sachverhalt abzustimmen und verwies hingegen auf die Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes . Eine Darstellung der aktuellen Verkehrsregelung ist auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Horn ersichtlich.

Einstimmig verliefen die weiteren Abstimmungen der Tagesordnung: Der Gemeinderat gewährt der Gesundheitsplatz St. Martin Horn GmbH für die Schaffung der Infrastruktur für ca. 100 Arbeitsplätze eine Wirtschaftsförderung in der Höhe von 30.000 Euro.

Investitionen für Kindergarten und Betreuungsgruppe

Die Aufnahme eines Darlehens zur (Teil-)Finanzierung zur Errichtung eines Zubaus zum Kindergarten Mödringer Straße für eine neue Tagesbetreuungsgruppe gemäß dem vorliegenden Plan der Architekt Litschauer ZT GmbH bei der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG in Höhw von 252.000 Euro wurde genehmigt. Ebenso stand die Vergabe der Baumeisterarbeiten an die Firma Leyrer & Graf (198.00 Euro) sowie der Zimmermanns-, Trockenbau-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten an die Fa. Graf-Holztechnik GmbH (257.500) auf der Tagesordnung.

Für die neue Kleinkindgruppe im NÖ Landeskindergarten (Prof.-Karl-Scholz-Straße), die ab Herbst 2023 in Betrieb ist, wurde die Anschaffung diverser Materialien wie Krabbelmatte, Bodensitze oder Kletterdreieck in er Höhe von insgesamt 4.700 Euro beschlossen.

Die Erhöhung eines bestehendes Darlehens zur Finanzierung der Errichtung des Hochwasser­schutzes Mödring-Eibenbach bei der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG in Höhe von 135.000 Euro wurde beschlossen. Die Gesamthöhe des Darlehens beträg tunter Berücksichtigung von Restlaufzeit und bereits erfolgter Tilfung 419.200 Euro.

Die Vergabe von Pflasterungsarbeiten für die Neugestaltung des Rathausparks an die Fa. Held & Francke zum Preis von 22.700 Euro wurde genehmigt.

Carsharing-Fahrzeug für Gemeindebedienstete

Ein E-Carsharing-Fahrzeug wird den Bediensteten und Mandataren der Stadtgemeinde seit 1. Juli zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der TRE Thayaland GmbH aus Dobersberg abgeschlossen, von der das Fahrzeug für den Carsharing-Betrieb vorbereitet wird und die auch die Administration übernimmt. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt, die Vereinbarung gilt vorerst für mindestens 36 Monaten. Die jährlichen Kosten beinhalten eine Jahresgebühr von 720 Euro und eine Nutzungsgebühr für das Kalenderjahr 1.200 Euro. Im Nutzungsguthaben sind rund 3.000 km pro Jahr abgedeckt.

Für die Überprüfung der tragbaren Feuerlöscher in den Dienststellen der Stadtgemeinde Horn durch Florian Waldschütz als Sachkundigen wird der Erwerb der Grundausrüstung in Höhe von insgesamt rund 5.800 Euro beschlossen.

Subventionen in Höhe von rund 36.000 Euro wurden beschlossen, darunter der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein für die Horner Festtage mit 3.500 Euro, der Kunstverein Horn mit 5.000 Euro, die Standortförderung der Kulturvernetzung mit jeweils 6.000 Euro für2022 und 2023, das Wirtschaftsforum Waldviertel für die Durchführung der Jobmesse im September in der Sporthalle Horn mit 2.374 Euro.