Einen Schritt in Richtung noch mehr Umweltfreundlichkeit setzte die Gemeinde Sigmundsherberg bei der Gemeinderatssitzung Mitte Juli. Und das nicht nur, weil die Gemeinderäte rund um Bürgermeister Franz Göd (ÖVP) im Rahmen der Aktion „Gemeinderad“ mit ihren Fahrrädern zur Sitzung kamen.

Strom für gemeindeeigene Einrichtungen

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms, das von Bund und Land gefördert wird, wird die Gemeinde demnächst vier neue Photovoltaik-Anlagen errichten, beschloss der Gemeinderat. Geplant sind die Standorte am Brunnen in Rodingersdorf (5,4 kWp, Kosten: 14.000 Euro), am Tiefbehälter in Sigmundsherberg (6,48 kWp, 13.000 Euro), am Bauhof in Sigmundsherberg (9,99 kWp, 19.000 Euro) sowie am Dorfzentrum in Röhrawiesen (9,99 kWp, 18.000 Euro, Fördervertrag ÖMAG).

Der aus den PV-Anlagen gewonnene Strom soll dann gleich für gemeindeeigene Einrichtungen verwendet werden. Konkret soll er in die Wasserversorgungsanlage fließen, erklärt Göd, der die Aufrüstung der Gemeinde mit Photovoltaik-Anlagen als Investition in die Zukunft sieht, im Gespräch mit der NÖN.

Auch am Friedhof wird sich demnächst einiges tun. So soll ein neues Eingangstor kommen und es gibt Überlegungen, eine neue Stätte für Urnengräber zu errichten.