Fast auf den Tag genau 25 Jahre nach der angeblichen UFO-Landung in Drosendorf bot sich Gästen der Gemeinderatssitzung in Drosendorf am 25. Juni ein wildes Spektakel. Selbst Gästen aus dem Weltraum wäre da wohl ob des Umgangstons die Spucke weggeblieben.

Der Sturm nach der Ruhe. Dabei lief der Großteil der Sitzung in geordneten Bahnen ab. Die wenig aufregenden Punkte (siehe Artikel links) waren rasch und meist einstimmig aufgearbeitet. Dann flogen aber wieder „drosendorf-like“ die Funken. Stein des Anstoßes war ein Bericht von Bürgermeister Josef Spiegl über eine wegen der geringen Summe bereits im Stadtrat vergebenen Auftragsvergabe. Er erklärte, dass die Stadtgemeinde einen Großteil der Kosten von 47.000 Euro für die Asphaltierung einer Zufahrt zum Lagerhaus in Zissersdorf übernehmen werde. Er begründete diese Entscheidung damit, dass das Lagerhaus (die NÖN berichtete) rund eine Million Euro am Standort investiert habe.

„Du verprasst das Geld in Zissersdorf, das in Drosendorf erwirtschaftet wird.“ Gemeinderat Roman Deyssig

Das veranlasste Gemeinderat Roman Deyssig (Frische Liste) zu einem emotionalen Ausbruch. Auch Unternehmer in Drosendorf hätten in der Vergangenheit viel investiert, in Drosendorf seien die Straßen aber „verdreckt und einer historischen Stadt unwürdig“, echauffierte sich Deyssig. Als Beispiele nannte er etwa die Badstraße oder den Hauptplatz. Er unterstellte Spiegl, zwar auf das Ortsbild in den Katastralgemeinden zu achten, auf Drosendorf selbst aber zu vergessen: „Du verprasst das Geld in Zissersdorf, das in Drosendorf erwirtschaftet wird“, sagte Deyssig. Es werden nur die anderen Orte hergerichtet, während Drosendorf „verschmutzt“ sei. Auch vor seinem eigenen Haus sei alles „verschmutzt“, klagte Deyssig und stellte weitere Anzeigen gegen Spiegl in den Raum. Aktuell läuft übrigens eine Beschwerde von Deyssig bei der Aufsichtsbehörde, auch eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft gegen Spiegl hat er eingereicht.

Spiegl: „Schlechtmachen ist eine Frechheit“. Der konterte, dass es eine „Frechheit“ sei, wie Deyssig die Stadt Drosendorf herunter und schlecht mache. Es gebe für Drosendorf einen Plan über notwendige Kanal-Sanierungen für die Jahre 2022 bis 2032. Es sei daher nicht sinnvoll, jetzt die Straßen zu richten, und dann wieder für diese Arbeiten aufreißen zu müssen: „Das würden die Leute nicht einsehen“, sagte Spiegl. Gemeinderätin Ulrike Kirchweger – sie wohnt wie Spiegl in Zissersdorf – warf ein, dass das Ortsbild in den Katastralgemeinden häufig deshalb schöner sei als jenes in Drosendorf, weil sich in den Orten die Menschen freiwillig selbst darum kümmern würden.

Nächste Runde im „Schrei-Kampf“ wegen potenziellem Pächter. Nachdem sich dann die Situation beruhigt hatte, eskalierte sie erneut, als Spiegl von positiven Signalen beim Thema Pächter für das Schloss Drosendorf berichtete. Deyssig meinte, man müsse einen potenziellen Pächter über die, seiner Meinung nach schlechte touristische Infrastruktur in Drosendorf aufklären. Den Einwand, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde sein könne, sich in ein Abkommen zwischen einem Pächter und einem Verpächter einzumischen, ließ Deyssig in diesem Schrei-Kampf, an dem sich mehrere Gemeinderäte beteiligten, nicht gelten: „Das ist ja Betrug, wenn man ihm das nicht sagt.“

Maier-Appell: „Verlieren wir nicht den Respekt für einander.“ Sichtlich verärgert über den politischen Stil in Drosendorf ergriff dann Siegfried Maier (FPÖ) das Wort. Schon vor der Sitzung erklärte er gegenüber der NÖN, dass er es als seine Aufgabe als ältestes Mitglied des Gemeinderates sehe, mäßigend auf die Parteien einzuwirken. Mit gegenseitigen Beschuldigungen und Anzeigen erreiche man politisch nichts, schade aber dem Ruf Drosendorfs. „Wir sollten für die Bevölkerung arbeiten und versuchen, unserer Gemeinde zu einem guten Ruf zu verhelfen“, schrieb er seinen Kollegen ins Stammbuch. Man solle Dinge bereden und versuchen, Probleme gemeinsam aus der Welt zu schaffen. Es sei in einer Demokratie auch wichtig, dass es Opposition gebe, die nach dem Rechten schaut. Aber, so Maier: „Auf alle Fälle sollten wir nicht den Respekt für einander verlieren.“ Er erntete Applaus seiner Kollegen.

Deyssig will Weg weiter gehen. Deyssig ergriff erneut das Wort und meinte, er lasse sich aufgrund einer Reihe von Verfehlungen Spiegls nicht von seinem Weg abhalten, sich weiter für notwendige Sanierungsmaßnahmen für Drosendorf einzusetzen – und werde diese Verfehlungen notfalls auch mit Anzeigen aufzeigen. Das verärgerte wiederum Spiegl. Angesichts ohnehin steigender Anzahl an – vielfach auch anonymen – Anzeigen gegen Firmen und Private gebe man ein schlechtes Vorbild ab, wenn man diesen Weg wähle. Außerdem: „Du stehst mit deinem Auto ja auch immer auf der Straße, wo du eigentlich nicht stehen dürftest“, richtete sich Spiegl an Deyssig. Dessen lapidarer Konter: „Das nennst du Straße?“