Die Corona-Massentests vom 12. und 13. Dezember führten in der Sitzung des Eggenburger Gemeinderates am 16. Dezember zu einem „Fast-Eklat“ – und das, obwohl die Tests eigentlich nicht Gegenstand der Sitzung waren. Zu dieser hitzigen Debatte kam es im Zuge der Behandlung von Subventionsansuchen. Manfred Mayer (SPÖ) war sogar kurz davor, die Sitzung wutentbrannt zu verlassen.

Vizebürgermeister Josef Kirbes kritsierte die SPÖ. MK

Wie kam‘s dazu? Der Pensionistenverband Eggenburg hatte um eine Subvention in Höhe von 350 Euro angesucht. Durch den coronabedingten Ausfall von Veranstaltungen brauche man das Geld, um Miete und Strom für das Vereinslokal zu bezahlen. Vizebürgermeister Josef Kirbes (ÖVP) wollte wissen, ob der Pensionistenverband schon beim Bund angefragt habe.

Pensionisten-Obfrau Maria Grill beantragte eine Subvention. MK

Denn der habe genau für solche Fälle einen Fonds eingerichtet. Nachdem Gemeinderätin Maria Grill (SPÖ), die auch Obfrau des Pensionistenverbands ist, dies verneinte, meinte Kirbes, dass die Gemeinde dann ja alle Vereine so fördern müsse, wenn sie dem PV diese Subvention zukommen lasse.

Verstoß gegen den Datenschutz?

Daraufhin entspann sich ein intensiver Disput zwischen Kirbes und Mayer. Letzterer meinte zunächst, dass die ÖVP keine Ausrede suchen müsse, wenn sie die SPÖ-Pensionisten nicht unterstützen wolle. Für Empörung in der SPÖ-Riege sorgte dann Kirbes Replik. Es sei die SPÖ gewesen, deren Mandatare – bis auf eine namentlich erwähnte Ausnahme – bei den Massentests mit Abwesenheit geglänzt hätten, und jetzt um Corona-Hilfe von der Allgemeinheit bitte.

Für Mayer war diese Aussage dann zu viel. Das in einer öffentlichen Sitzung zu sagen, sei eine Verletzung des Datenschutzes. Er drohte mit dem Verlassen der Sitzung. Dann warf Hans Siedler (ÖVP) ein, dass die SPÖ-Mandatare – wenn sie dabei mitgemacht hätten – mit der Entschädigung für die Arbeit bei den Testungen so wie sie im Vorfeld vorgeschlagen hatten, ja den Pensionistenverband unterstützen hätten können. Das brachte Mayer weiter in Rage: „Vielleicht erzählt ihr jetzt auch noch, wer sich testen hat lassen und wer nicht.“

Nachdem die gröbsten Emotionen abgeklungen waren, sprachen sich die fünf SP-Abgeordneten (Stadträtin Birgit Schrottmeyer fehlte entschuldigt) und Vincenz de Waal (FPÖ) für die Vergabe der Subvention aus, aus der Reihe der ÖVP gab es bei zwölf Nein-Stimmen und einem entschuldigten Gemeinderat zwölf Gegenstimmen.

Angenommen wurde hingegen mit Stimmen der ÖVP und FPÖ die Vergabe einer Subvention an den UHC Eggenburg über 5.000 Euro. Bei einer Enthaltung stimmten vier Mandatare der SPÖ gegen die Vergabe. Mayer: „Da wissen wir ja auch nicht, ob die Geld vom Bund kriegen oder nicht.“ Eine Aussage, die Stadtrat Stefan Jungwirth gegenüber der NÖN kritisierte. Es sei nicht einzusehen, warum man einem Verein, der in der Jugend- und Nachwuchsarbeit so vorbildlich agiere wie der Eggenburger Handballverein, diese Subvention vorenthalten sollte, sagte Jungwirth.