Neue Namen für Brücken in Gars

„Die Brücke ist schon in die Jahre gekommen, eine Sanierung daher dringend notwendig“, informierte Bürgermeister Martin Falk den Gemeinderat bei der letzten Sitzung. Konkret geht es um die Radwegbrücke in Buchberg, die im Jahr 2003 errichtet wurde, um die Benützer des Kamptal- bzw. Kamp-Thaya-March-Radwegs sicher an die andere Flussseite zu bringen.

Seitens des Ziviltechnikerbüros Retter & Partner GmbH in Krems wurden die Instandsetzung des Korrosionsschutzes und der Holzkonstruktion ausgeschrieben. Letztere soll zur Gänze in Lärchenholz ausgeführt werden.

Aufgrund des Angebotsprüfberichtes und Vergabevorschlages wurde die Firma Bauschutz aus Wien mit der Instandsetzung des Korrosionsschutzes zum Preis von 24.000 Euro und die Firma Holzbau Unfried aus Gars mit der Herstellung der Holzkonstruktion um 57.000 Euro (jeweils inkl. MWSt.) beauftragt.

Auf Vorschlag von SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger werden die beiden Straßenbrücken über den Kamp in „Babenberger-Brücke“ (beim Kurpark) und „Willi Dungl-Brücke“ (nahe dem Bad) umbenannt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.