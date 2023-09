Röschitz: Eine Einspringerin und ein Geldsegen

In etwas mehr als einer halben Stunde waren die neun Punkte der Tagesordnung abgespult. Dabei hatte die Sitzung mit „einem kleinen Problem“ begonnen, wie Bürgermeister Christian Krottendorfer sagte. Denn zunächst stand der Bericht aus dem Prüfungsausschuss, dem Kontrollorgan der Gemeinde, an. Jedoch waren sowohl dessen Vorsitzende Renate Moser als auch ihr Stellvertreter Paul Dosch - genauso wie der dritte SP-Gemeinderat Peter Stross für die Sitzung entschuldigt. So fühlten sich die ÖVP-Mandatare - aus ihrer Riege fehlte Hannes Edlinger entschuldigt - an die Zeit vor der Gemeinderatswahl 2020 erinnert. Denn damals waren nach dem Rückzug der sechs SP-Mandatare nur ÖVPler im Gemeinderat vertreten. Schon damals hatte Patricia Brumüller den Prüfungsausschuss geleitet. Sie übernahm auch diesmal die Aufgabe, den Bericht, der keine Beanstandungen beeinhaltete, vorzutragen.

Auch danach blieb das liebe Geld Hauptthema der Sitzung. Und es blieb erfreulich, denn die Gemeinde erhält seitens des Wasserwirtschaftsfonds des Landes eine Fördersumme von insgesamt 1.68 Mio. Euro für die im Vorjahr begonnene und heuer beendete Kanal-Sanierung (die NÖN berichtete). Dieser Betrag deckt 40 Prozent der Gesamtkosten von 4,2 Mio. Euro ab. Mit dem Geld, das in vier Jahrestranchen ausgezahlt wird, soll laut Krottendorfer gleich einer der beiden für das Projekt aufgenommenen Kredite getilgt werden. Auch der Bund fördert das Projekt mit 25 Prozent.

Nach der letzten Gebahrungseinschau des Landes notwendig war auch eine Anpassung der Wasserabgabenordnung. Denn die Gemeinde ist laut Gesetz verpflichtet, die Wasserversorgung kostendeckend zu führen. Da die Gemeinde EVN-Wasser bezieht, das laut Krottendorfer auch teurer geworden ist, muss der Index um 7 Prozent erhöht werden. Die Abgabe pro Quadratmeter Berechnungsfläche wird von 6,87 auf 7,30 Euro pro m² erhöht, die Gebühr pro Kubikmeter Wasser von 1,96 auf 2,10 Euro.

Am Ende der Sitzung stand dann nocheinmal Brumüller im Mittelpunkt. Ihre Kollegen brachten ihr zu ihrem 50er ein Geburtstagsständchen.