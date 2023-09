Auf einen Kaffee mit Horner Cops

In zwangloser und persönlicher Atmosphäre mit Polizeibeamten Gespräche führen - das ist das Ziel des Projektes „Coffee with Cops“, das im Oktober auch im Bezirk Horn durchgeführt wird. Dieses Projekt ist Teil der Aktion „Gemeinsam.Sicher“. Diese Aktion hat die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung zum Ziel. Das Projekt „Coffee with Cops“ ist eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild. Damit soll zwischen den Bürgern und den Polizeibediensteten des Bezirkes eine Vertrauensbasis hergestellt und gefestigt werden.

„Es sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden – frei nach dem Motto ,durch's Reden kommen d’Leut zam“, sagt Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer.

Die Termine im Bezirk Horn:

Brunn: 3. Oktober, 9 bis 11 Uhr, Gemeindeamt

Langau: 5. Oktober, 9 bis 12 Uhr, Kaufhaus Blei

Eggenburg: 6. Oktober, 9 bis 12 Uhr, Bahnhof

Gars: 6. Oktober, 14 bis 17 Uhr, Kaufhaus Kiennast

Horn: 9. Oktober, 9 bis 12 Uhr, EKZ Horn im Bereich des Lions-Club-Löwen