Ehejubiläumsmesse in der Horner Stadtpfarrkirche

Eine besondere Einladung gab es in die Stadtpfarrkirche Horn: Alle Ehepaare, die ein besonderes Jubiläum in diesem Jahr begehen, feierten gemeinsam mit Pater Clemens Hainzl die heilige Messe. Anschließend gab es die Möglichkeit, einen persönlichen Segen zu erhalten.

Daniela und Ewald Siegl erinnerten in der Predigt an das Eheversprechen und ermutigten alle Ehepaare durch ihr persönliches Lebenszeugnis, den Wein der Liebe immer mehr reifen zu lassen. Der Kirchenchor von St. Bernhard hat den Gottesdienst musikalisch umrahmt mit dem Programm vom Erntedankfest in St. Bernhard, das auch in Servus-TV live übertragen wurde. Chorleiter Karl Gabler meinte im Einklang mit den Sängern: „Es war für uns alle ein schönes und ergreifendes Erlebnis, zu den Klängen dieser wunderbaren Orgel singen zu dürfen!“