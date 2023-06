„Kunst, die man körperlich spürt“ in Harmannsdorf

Betörende Farbstränge sind derzeit in der Galerie Weyrich & Weyrich in Harmannsdorf zu sehen. Unter dem Titel „Entdecke das Tier in Dir“ zeigen die Künstlerinnen Sandra Gottwald, Marianne Hödl, Eva Hofbauer, Renate Hamanik und Claudia Weyrich ihr energiegeladenes Gemeinschaftswerk, das mit vollem Körpereinsatz spontan auf dem Boden entstanden ist.

Das ausdrucksstarke Werk sollte man mit einen Warnhinweis versehen, wie man ihn aus der Werbung kennt: Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Denn die Malerei der Künstlerinnen entfaltet eine körperliche Wirkung, der man sich nicht entziehen kann. Dies hat mit dem vollen Körpereinsatz zu tun, der dahintersteckt. Gemalt wurde am Boden, auf den Knien.

„Je körperlicher man arbeitet, desto unwichtiger sind die Augen“, meinte Galerist Robert Weyrich. In dieser Malerei kann man sich verlieren. Die sich windenden, schraubenden Farbstränge verführen das Auge, man gibt sich willenlos den betörenden Wirbeln hin, versenkt sich in den Untiefen der abstrakten Farbräume. In sehr persönlicher Art und Weise skizzierte Robert Weyrich die Entwicklung der Künstlerinnen und die Entstehung des aktuellen Gesamtwerks im Rahmen der Vernissage.