Die Richtung passt: Raiffeisenbank Eggenburg zieht Bilanz

Beste Stimmung bei zünftiger Blasmusik und Bewirtung durch das Team des „Sleep in – Egino“ auf dem Eggenburger Hauptplatz – dann muss es Zeit für die Generalversammlung der Raiffeisenbank Eggenburg sein. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ging die heuer wieder als „Live-Event“ über die Bühne.

Und dass es Grund zur Freude gab, zeigte der von den Geschäftsleitern Herbert Klampfer, Clemens Pfeifer und Gerhard Kabesch vorgelegte Geschäftsbericht. Die Bilanzsumme konnte gegenüber 2020 von 366 auf 389 Mio. Euro gesteigert werden. Der große – und erhoffte – Anstieg wurde bei den Ausleihungen (von 204 auf 231 Mio. Euro) verzeichnet. Die Einlagen der Sparer erhöhten sich von 310 auf 332 Mio. Euro. Das Eigenkapital von knapp 46 Mio. Euro mache ihn stolz, sagte Klampfer zufrieden.

In der Gewinn- und Verlustrechnung weist die Bilanz Betriebserträge von 7,49 Mio. Euro aus (2020: 6,34 Mio. Euro). Nach Abzug der Aufwendungen bleibt ein Betriebsergebnis von 2 Mio. Euro und nach Abzügen von Steuern, Haftungsrücklagen und der Bildung von Reserven ein Bilanzgewinn von 435.000 Euro (2020: 240.000 Euro). Ebenso erfreulich: Wie Pfeifer und Obmann Herbert Hofer berichteten, wurde trotz Pandemie die Zahl der Genossenschaftsmitglieder in den vergangenen fünf Jahren von 4.646 auf 5.032 erhöht. Und: „Der Trend reißt nicht ab. Die Zahl ist mittlerweile sogar noch höher“, sagte Pfeifer – und das in einer Region, die nicht von Bevölkerungswachstum verwöhnt sei, fügte Hofer an. Für diese eindrucksvollen Zahlen gab es auch das „Pickerl für ein weiteres Jahr“ von Revisor Markus Kern.

Ex-Leiterin Büger brach Lanze für Mitarbeiter

Obmann Hofer zeigte sich über die Entwicklung der Genossenschaft gerade vor dem schwierigen Hintergrund der schnellen Veränderungen der jüngsten Vergangenheit mit Pandemie oder Krieg in der Ukraine stolz. Diesen Veränderungen könne man nur beikommen, wenn man seine Ziele klar formuliere und dann beharrlich verfolge. „Unser Ziel muss es sein, unsere Kunden in allen Lebenslagen zu begleiten und optimal zu betreuen. Dafür sind wir auch gut aufgestellt“, so Hofer. Die Stärke der Raiba Eggenburg sei es, die Bedürfnisse der Kunden, aber auch jene der Region zu kennen: „Und genau für diese Bedürfnisse haben wir die entsprechenden Produkte und Lösungen“, zeigte er sich zuversichtlich, auch die kommenden Herausforderungen meistern zu können.

Als Plus dabei sieht er die 36 Mitarbeiter in den sechs Bankstellen. Die hätten trotz hoher Belastung während der Pandemie souverän agiert. Die Zufriedenheit der Kunden mit den Mitarbeitern werde durch die steigende Kundenzahl untermauert. Lob für die Mitarbeiter gab es auch von Ex-Geschäftsleiterin Monika Büger, die als „einfaches Genossenschaftsmitglied“ das Wort ergriff: „Auch die Banken waren in der Pandemie systemrelevant. Unsere Mitarbeiter wurden aber nie beklatscht. Dennoch haben sie geduldig und freundlich bestes Service für die Kunden geboten.“

Bürgermeister Georg Gilli wies in seinen Grußworten auf die Bedeutung der Raiffeisenbank Eggenburg für die Stadtgemeinde als Arbeitgeber, aber auch als Partner in Finanzierungsfragen hin.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.