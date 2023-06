Drei Millionen für die Region Kamptal

Und deren Bilanz kann sich sehen lassen. Drei Millionen Euro Fördergelder von EU, Bund und Land wurden in den vergangenen sieben Jahren in 90 Projekte umgesetzt, in denen sich 400 Personen engagierten. Die Förderbereiche sind vielfältig: Zur Förderung des Zusammenlebens wurden drei Nachbarschaftshilfe-projekte umgesetzt. Ziel der Projekte ist es Ehrenamtliche mit Personen zusammen zu bringen, die Hilfe brauchen. Teilzeitangestellte koordinieren und organisieren.

Zur Ortskernbelebung wurde der „Gründungswettbewerg Kamptal+„ ins Leben gerufen. Über diesen Bewerb wurden 80.000 Euro an Sachleistungen an fünf Gewinner ausbezahlt, die leerstehende Geschäftslokale in Ortszentren mit neuem Leben erfüllt haben. Projekte wie die „Streuobstinitiative Kamptal“ und das Bohnenvielfaltsprojekt der Arche Noah sind weitere wichtige Punkte.

Laut LEADER-Regions-Obmann Josef Edlinger stehen auch für die kommenden fünf Jahre drei Millionen Euro an Fördermitteln für die Region zur Verfügung.

Die LEADER-Region wird sich in den nächsten Monaten zwei Zukunftsthemen widmen. Einerseits wird gemeinsam mit dem Institut für Jugendkulturforschung eine Sozialraumanalyse erarbeitet, die die Bedürfnisse junger Menschen aufzeigt. Daraus abgeleitet sollen Projekte von Gemeinden und der Region initiiert, werden, berichtet Danja Mlinaritsch, Geschäftsführerin der LEADER-Region. Beim zweiten Projekt evaluiert ein Kommunikationsunternehmen gemeinsam mit den 25 Gemeinden die Kommunikation der Gemeinden nach innen und außen, um die alltägliche Kommunikatin der Gemeinden zu verbessern.

Projekte können übrigens ab sofort von Gemeinden, Vereinen und Arbeitsgemeinschaften eingereicht werden.