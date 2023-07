Eggenburg: Raiba ließ die Rekorde purzeln

Trotz der nach wie vor spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie Teuerung und Ukraine-Krieg – die Raiffeisenbank Eggenburg legte im Jahr 2022 ein Rekordjahr hin. Dementsprechend positiv und gelöst war auch die Stimmung bei der jährlichen Generalversammlung vergangene Woche.

Die Mitarbeiter Elvira Judmann, Sandra Neustetter, Franz Steinschaden und Christian Fritz (vorne, von links) wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt. Foto: Thomas Weikertschläger

Die Details der Bilanz legten die beiden Geschäftsführer Herbert Klampfer und Clemens Pfeifer vor. Mit knapp über 408 Mio. Euro wurde die Bilanzsummer gegenüber 2021 kräftig angehoben (388,4 Mio. Euro). 2018 lag man noch bei 336 Mio. Euro.

Sowohl die Einlagen (von 332 auf 341 Mio. Euro) als auch die Ausleihungen (von 231 auf 262 Mio. Euro) sind 2022 stark angestiegen. Besonders positiv sei die starke Eigenkapitalausstattung mit mehr als 45 Mio. Euro. Dafür gab es auch Lob von Revisor Markus Kern. Mit einem Wert von 26,73 Prozent der Bemessungsgrundlage liege man hier nicht nur in Niederösterreich, sondern sogar im europaweiten Spitzenfeld. Erforderlich sei eine Quote von 14,31 Prozent.

Positiv auch die Entwicklung der Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Betriebserträge stiegen von 7,49 auf 8,87 Mio. Euro, das Betriebsergebnis von 2,06 auf 2,81 Mio. Euro, das EGT von 1,69 auf 2,38 Mio. Euro. Der Bilanzgewinn betrug 283.000 Euro.

Für die weitere Entwicklung im Jahr 2023 sei es noch schwierig, eine Prognose abzugeben, sagte Pfeifer. Er sei aber zuversichtlich, dass es wieder ein gutes Ergebnis geben werde. Die Entwicklung der Inflation sei in dieser Frage aber der große „Knackpunkt“, so Pfeifer.Obmann Hofer mit Lob für MitarbeiterLob für diese Leistung gab es von Obmann Herbert Hofer. Um eine solche Entwicklung hinzulegen, brauche es nicht nur eine Organisation, sondern auch die darin arbeitenden Menschen, die mit Bedacht vorgehen und im gegenseitigen Vertrauen beständige Werte schaffen. Nur so sei es auch zu erklären, dass die Zahl der Mitglieder (von 5.032 auf 5.171) und der Kunden (auf mehr als 11.000) weiter steige. Und die erwirtschafteten Erträge bleiben laut Hofer in der Region und dienen als Basis für künftige Kreditvergaben sowie als Unterstützungen für Vereine, Schulen und Institutionen. Grün schlägt erstmals ViolettPositive Nachrichten hatte Hofer auch von Personalseite zu vermelden. Derzeit arbeiten neben den beiden Geschäftsleitern weitere 33 Mitarbeiter in der Eggenburger Raiba. Da aber einige Pensionierungen anstehen, wird man schon in den nächsten Monaten um vier Mitarbeiter aufstocken, um diese Lücken reibungslos schließen zu können.

Wie Hofer meinte, wolle man auch künftig die fünf Bankstellen (neben der Zentrale in Eggenburg noch Maissau, Sigmundsherberg, Niederschleinz und Röschitz) führen. Die Öffnungszeiten werden allerdings angepasst. So soll künftig Mittwoch Nachmittag in den vier Außenstellen geschlossen bleiben. Allerdings: „Um hier Zeit für individuelle Beratung zu schaffen“, sagte Hofer. In der Hauptstelle in Eggenburg wird am Freitag künftig schon um 16 Uhr geschlossen. Einerseits um sich dem geänderten Kundenverhalten anzupassen, andererseits auch den Mitarbeitern mehr Familienfreundlichkeit zu bieten.

Positiv habe sich auch die im Vorjahr durchgeführte Reduzierung der Bankstellen — jene in Theras wurde wie berichtet geschlossen — ausgewirkt. Besonders aus Sicht von Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Göd. Denn die Theraser Kunden werden jetzt in Sigmundsherberg betreut. Dadurch überflügelte in der Bilanzpräsentation auch der grüne Sigmundsherberger Balken nun erstmals den violetten Maissauer Balken. Für den Rapid-Edelfan ein positiver „Nebeneffekt“.

Einstimmigkeit herrschte bei der turnusmäßig anstehenden Wahl der Funktionäre im Vorstand und im Aufsichtsrat. Und beide Gremien (siehe Infobox) sind laut Hofer nach der Neuwahl „noch bunter, was Alter, Geschlecht und Berufsgruppen betrifft“. Und auf die Funktionäre wartet jede Menge Arbeit. Im Vorjahr wurden gleich 69 Sitzungen in diversen Formaten abgehalten. Gilli: „Sicherheit und Verlässlichkeit“Bürgermeister Georg Gilli strich hervor, wie wichtig es sei, eine so gut geführte Bank im Ort zu haben. Die Raiba Eggenburg sei nicht nur für die Gemeinde, sondern auch ihre Kunden immer ein sicherer Partner, der mit Verlässlichkeit und persönlichem Kontakt punkte.