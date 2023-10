Fernwärme Langau: Schon 18.200 t CO2 eingespart!

Jede Menge Zahlen hatte Obmann Franz Reiss für die Mitglieder der Genossenschaft bereit, die mangels Gaststätte in Langau in die Heimstätte des Sportvereins ausgewichen waren. „Der Abschluss 2021/22 schaut gut aus“, konnte er berichten. Wurden in den drei Jahren davor jeweils rund 63.000 Tonnen Hackgut verarbeitet, waren es 2022/23 124.000 Tonnen. „Das ist aber nicht auf einen strengeren Winter zurückzuführen, sondern auf die steigende Zahl von Abnehmern.“ Startete man im Jahr 2000 mit 85 Abnehmern, sind es jetzt bereits 150 und weitere sechs werden noch im Oktober folgen, wie Karl Kühlmayer bekanntgab. Das Leitungsnetz beträgt rund 2,7 km, rechnet man die Hausanschlüsse dazu, sind es fünf Kilometer.

Mit zwei erfreulichen Nachrichten wartete Reiss auf: Die CO2-Einsparung betrug in der letzten Periode 1.080 Tonnen, insgesamt sind es bereits 18.200 Tonnen bisher. Und weiter: „Wir könnten aufgrund des Index um 25 % erhöhen, machen wir aber nicht, dazu bin ich als Obmann nicht bereit. Es wird nur eine geringe Anpassung geben, im Vorjahr waren es 2,7 Prozent.“ In den letzten Tagen wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude mit einer Leistung von 25 KwP errichtet, die laut Roman Silberbauer demnächst in Betrieb gehen wird. Eine Erweiterung sei angedacht, damit man über den Sommer hinaus - eventuell auch mit Speicher - die Anlage mit Strom versorgen könne. Nachdenklich mache, wie Universitätsprofessor Gernot Stöglehner meinte, dass bei der jährlichen Produktion von rund vier Millionen Kilowattstunden rund ein Viertel verlustig gehe. „Das werden wir und noch näher anschauen müssen.“

Nach dem Bericht von Günter Kaufmann der eine Bilanzsumme von 1,4 Millionen Euro, einen positiven Betriebsergebnis von 47.000 Euro und einen Bilanzgewinn von 33.000 Euro verkündete, und Gerhard Molds Antrag auf Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats einstimmig angenommen worden war, schloss Reiss mit dem Dank an sein Team für die Mitarbeit sowie das stete Einbringen neuer Ideen und deren Umsetzung.