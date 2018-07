Der „Verein zur Förderung der Burg und Oper Gars am Kamp“ hielt im Gasthaus Klackl seine Generalversammlung ab. Obmann Julius Kiennast freute sich dabei über den Besuch von 20 Mitgliedern.

Obmann erinnerte an die Ziele des Vereins

„Wir haben in den zwei Jahren seit der Gründung bereits 100 Mitglieder, davon 18 Förderer“, war der Obmann zufrieden. In seinem Bericht wies er auf die Beschaffung und Anbringung von 90 Fahnen im Gemeindegebiet als Blickfang für die Oper. Weiters wurden 150 grüne Leibchen für alle an der Oper beteiligten Personen von Agnes Ehrenberger mit dem Aufdruck des Namens und dem Operntitel „Tosca“ hergestellt.

Der Obmann erinnerte an die Ziele des Vereins: Revitalisierung der Burg – Begehbarmachung des Nordturms und Aufstellen von Hinweistafeln sind bereits erfolgt –, Unterstützung der Oper, Veranstaltungen in der Burg und Erhöhung der Vereinsarbeit zwecks Mitgliederwerbung. „Wir sind auf einem guten Weg“, ist er zuversichtlich.

Positiv fiel der Bericht von Kassierin Daniela Groll aus, auch der von Rechnungsprüfer Helmut Gröschel. Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert: 26 Euro für Jugendliche bis 14 Jahre, 52 Euro für Freunde und 365 Euro für Förderer.

Die statutenmäßige Neuwahl des Vorstands (siehe unten) ergab nur eine Änderung: Rechtsanwalt Leonhard Reis übernimmt die Kassier-Funktion von Daniela Groll. Da Obmann-Stellvertreter Peter Schneyder interimistisch die Geschäftsführung der Burg GmbH übernommen hat, wurde seine Vereinstätigkeit ruhend gestellt.

„Wir sind eine Gruppe, keine anonyme Masse!“

„Ich bin glücklich über die Entwicklung des Fördervereins“, sagte Opernintendant Johannes Wildner. Er dankte dem Verein für die Opern-T-Shirts: „Wir zeigen uns damit nun als zusammengehörige Gruppe aus aller Herren Länder und nicht als anonyme Masse.“

Nach ihm skizzierte Schneyder seine Ziele als Geschäftsführer: „Es ist kein Chaos aufzuräumen. Ich werde das laufende Veranstaltungsprogramm übernehmen und eines für 2019 vorbereiten. Für die Revitalisierung der Burg wird ein Nutzungskonzept erstellt. Allerdings darf dadurch kein Zuschussbetrieb geschaffen werden.“

Anschließend fand in der Gertrudskirche ein Konzert statt, bei dem die „Tosca“-Sänger Benedikt Kobel (Spoletta), Marcus Pelz (Mesner), Vasile Chisiu (Angelotti), Ricardo Bojórquez (Polizeispitzel), Katharina Tschakert (Hirtenjunge), Lada Kyssy (Tosca) und Oscar Marin (Cavaradossi) mit Arien und Liedern ihr tolles Können manifestierten.