Raiffeisenbank Eggenburg: Kabesch geht, Pfeifer kommt

Es war der emotionale Höhepunkt der Generalversammlung der Raiffeisenbank Eggenburg: Geschäftsleiter Gerhard Kabesch wurde von Landesbankdirektor-Stellvertreter Reinhard Karl anlässlich seiner anstehenden Pensionierung mit Ende Juli das Ehrenzeichen in Gold verliehen.

Kabesch zeigte sich ob dieser Ehrung und der bewegenden Worte, die Karl, aber auch Obmann Herbert Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender Franz Göd, Bürgermeister Georg Gilli und seine Vorgängerin Monika Büger für ihn fanden, gerührt. Sprachlos wird man das „Raiffeisen-Urgestein“ aber wohl nie erleben. In gewohnt humorvoller Art blickte er auf die 46 Jahre seines Raiffeisen-Lebens zurück. 1976 startete er seine Bilderbuchkarriere in Eggenburg, die ihn durch sämtliche Abteilungen des Hauses führte. Seit 2003 leitet er als Geschäftsleiter die Geschicke der Eggenburger Raiba. Für ihn sei an diesem Tag wichtig, seinen Abschied „von Angesicht zu Angesicht“ zu feiern, den Zeitpunkt seines Abgangs selbst festlegen zu können und sich dabei wohlzufühlen: „Es ist jetzt vorbei – und das ist gut so.“

Neben Herbert Klampfer wird künftig der 42-jährige Clemens Pfeifer, der 2021 aus der Raiba Hollabrunn nach Eggenburg gewechselt ist, als Geschäftsleiter fungieren. Er ist seit 20 Jahren bei Raiffeisen, kam über die Landesbank Wien 2004 nach Hollabrunn, wo er 17 Jahre – davon sechs als Leiter – im Bereich Firmenkunden arbeitete. Privat lebt Pfeifer seit wenigen Monaten mit seiner Familie in Eggenburg, er hat einen 15 Monate alten Sohn. Er freue sich auf seine neue Herausforderung, sagte Pfeifer.

