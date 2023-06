Zum Jubiläum: Umsatzrekord für Maschinenring

Johann Bösendorfer, Landesobmann des Maschinenring Niederösterreich-Wien, berichtete, dass der Umsatz im Vorjahr von 88,3 auf 95,1 Mio. Euro angewachsen ist. Erfreulich, dass sich in allen Geschäftsbereichen (Service, Personalleasing, Agrar und in der Naturraummanagement GmbH) die Umsätze erhöht haben. 1.218 Personen wurden für Arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen vermittelt. Weiters positiv: Nach mehreren Jahren der Stagnation entschieden sich im Jahr 2022 beinahe 170 land- und forstwirtschaftliche Betriebe für eine Mitgliedschaft beim Maschinenring. „Vorteile wie die Soziale Betriebshilfe, attraktive Zuerwerbsmöglichkeiten oder auch Einsparungspotenziale über die Nutzung von Maschinengemeinschaften sprechen klar für eine Mitgliedschaft“, sagte Bösendorfer.

Zu den Kunden des Maschinenring zählen heute rund 350 Gemeinden in NÖ, Handelsketten und Wohnbaugenossenschaften ebenso wie regionale und österreichweite Unternehmen. Als langjährige Partner seien stellvertretend A1, die BIG (Bundes Immobilien Gesellschaft) oder auch die ÖBB, REWE und SPAR genannt.

Bösendorfer wieder zu Landesobmann gewählt

Bei der Wahl wurde übrigens Bösendorfer als Landesobmann und seine beiden Stellvertreter Johann Efferl und August Doppler einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Auch die Rechnungsprüfer Hannes Dietrich und Hannes Zehetner wurden wiedergewählt. Langjährige und mittlerweile ausgeschiedene Funktionäre wurden bei der Generalversammlung ausgezeichnet.