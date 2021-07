Per Briefwahl wählten 93,2 Prozent aller ÖVP-Mitglieder in Japons ihren neuen Gemeindeparteiobmann und den neuen Vorstand. Gerhard Scheimer und sein Team erhielten fast 98 Prozent Zustimmung. Damit wurde ein echter Generationenwechsel vollzogen. Denn neben dem Obmann sind auch Stellvertreter Lukas Gutmann, Finanzreferentin Cornelia Burger sowie Finanzprüfer Matthias Zotter neu. Lediglich Edi Kranzl bleibt als Obmann-Stellvertreter im Vorstand.

Braunsteiner blickte auf einen positiven Tätigkeitsbericht zurück und dankte allen, „die mich in meiner Arbeit unterstützt haben.“ Der neue Gemeindeparteiobmann freute sich über sein neues Team: „Wir haben ein Durchschnittsalter von gerade mal 38 Jahren, das ist sehr erfreulich. Und wir wollen gemeinsam für unsere Gemeinde arbeiten und sie für alle Bewohner weiterentwickeln!“ Erfreulich war seine erste Amtshandlung: Braunsteiner wurde einstimmig zum Ehrenobmann ernannt. In drei Orten gibt es übrigens einen neuen Ortspartei-Obmann: Martin Doninger in Wenjapons, Manfred Schäller in Thumeritz und Gerhard Schäller in Japons.

Bezirksparteiobmann LAbg. Jürgen Maier ehrte langjährige Funktionäre. Erich Gutmann und Andreas Ohrfandl wurden für ihre über vier Jahrzehnte andauernde Arbeit mit „Gold“ ausgezeichnet. „Silber“ ging an Eduard Kranzl, Johann Steininger, Alois Fiedler, Josef Labner, Karl Pfabigan, Gerhard Schäller, Renate Ludl, Christian Zotter und Bernhard Burger.