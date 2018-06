Der Geraser Robert Aflenzer und Christian Zeiner (ZARC-tec) gewinnen den Genius Ideen- und Gründerpreis 2018 in der Kategorie Geniale Forschung und Entwicklung.

170 Bewerber traten in vier Kategorien an. Aflenzer und Zeiner setzten sich mit der „Implosions-Wasserreinigung“ gegen das breite Feld durch und durften sich über 6.000 Euro Preisgeld freuen. Sie entwickelten ein neues Verfahren zur Wasseraufbereitung, das keine Chemie, keinen Filter und auch keine UV-Behandlung braucht. 100 Prozent der Bakterien und Viren sollen trotzdem im Wasser abgetötet werden, und das durch rein mechanische Vorgänge.

1.000 Bar Druck und 5.000 Grad Celsius

Damit bieten Aflenzer und Zeiner ein revolutionäres Konzept für die Wasseraufbereitung. Wie das gehen kann? Die Technologie beruht auf Implosion (Gegenteil von Explosion) und Sonolumineszenz (Flüssigkeit setzt unter starken Druckschwankungen ultrakurze hochenergetische Lichtblitze aus). Die Maschine besteht aus einer angetriebenen und einer stehenden Scheibenkontur mit integriertem Einlass. Beim Durchfließen wird das Wasser starkem Zug und Druck ausgesetzt. Dabei entstehen Blasen, die implodieren. Die ungeheuren Kräfte bewirken, dass alle Bakterien und Viren abgetötet werden. „Hier entstehen Blasen im Tausendstel-Millimeter Bereich. Die Bakterien und Viren werden dabei einem Druck von 1.000 Bar ausgesetzt. Zusätzlich wird im Nanobereich eine Temperatur von 5.000 Grad Celsius erreicht“, erklärt der Erfinder.

Während andere Wasseraufbereitungsmaßnahmen umweltschädlichen Charakter haben, ist dieses Verfahren umweltschonend. Und der Stromverbrauch? „Unser kleinster Prototyp hat einen Wasserdurchfluss von fünf Litern pro Minute. Der verbraucht 22 Watt“, so Aflenzer, der sich die Idee aus der Luftfahrt geholt hat. Denn in seinem Brotberuf arbeitet er in diesem Bereich als Berufssoldat. „Vom Triebwerk kann man da interessante Prozesse ableiten“, erklärt Aflenzer, der gegen die Trinkwasserproblematik, die immer mehr um sich greift, einen aktiv Beitrag dazu leisten wollte.

Als nächster Schritt soll mit einem Prototypen in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien der wissenschaftliche Beweis angetreten werden, dass die Bakterien- und Virenabtötung lückenlos und immer funktioniert.