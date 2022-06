Mit dem Handy auf Schnitzeljagd

Mit dem Smartphone oder einem GPS-Gerät in der Natur versteckte Schätze finden: Das ist Geocaching. Das Suchspiel ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt. Manfred Wazlawik zeigte Interessierten jetzt im Bezirk, wie dieser naturverbundene Spaß geht.

„Geocaching lässt sich vereinfacht als eine Art moderne Schatzsuche mit GPS-Geräten beschreiben“, sagt Wazlawik. Es gibt „Geocacher“, die irgendwo eine Dose, einen Behälter mit Notizbuch (Logbuch) verstecken und die Koordinaten dieses Verstecks im Internet veröffentlichen. Bei der Suche danach gehe es nicht darum, etwas zu lukrieren, sagt Wazlawik, sondern um das Erfolgserlebnis. Es sei wie beim Bergsteigen, wenn eine Höhe erklommen wurde und man oben am Ziel angelangt, zufrieden hinunterblickt. Beim Geocaching gehe es schlicht und einfach um das Finden selbst.

Waldviertel als Hotspot der Geocacher-Szene

Der „Multi-Cache“ läuft über mehrere Stationen und auch manchmal über ein Wochenende. Hier sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. „Es hat sich in der Szene herumgesprochen, dass es im Waldviertel wunderschöne Orte und Landschaften gibt“, sagt Wazlawik, der über 80 Dosen in der Gegend versteckt hatte. An die 150 Teilnehmer aus Deutschland, NÖ, Kärnten, Burgenland, Wien und Salzburg nahmen am Event teil. Bei den gemeinsamen Abenden im Gasthaus Gamerith und in Gallien ließen die Geocacher die „Multi-Cache“ Revue passieren.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.