Bezirk Horn ist für Waldbrand-Ernstfall gerüstet

Der 213 PS starke Ford Ranger wird zukünftig landesweit und möglicherweise auch im Ausland eingesetzt werden. Seit Frühjahr ist auch bei der Feuerwehr Geras ein solches Fahrzeug stationiert, damit sind die beiden für den Bezirk Horn vorgesehenen Pick-Ups ausgeliefert und einsatzbereit.

Der 3.500 Kilo schwere Pick-Up hat das wechselbare Modul „Waldbrand“ auf der Ladefläche für die Aufnahme des Löschwassertanks, der Pumpe sowie der Beladung montiert. Das Regalsystem „Action Tower“ im Bereich der Rücksitzbank ist für die Aufnahme diverser Ausrüstung ideal. Der Wagen verfügt zudem über eine Elektroseilwinde mit max. 3.500 kg Zugkraft und Kunststoffseil. Für beide Pick-Ups gibt es jeweils acht Mitglieder (vier fix, vier Reserve).

Kommandant Andreas Kaindl und Altbürgermeister und Ex-Kommandant Josef Gundinger. Foto: Josef Pfleger

Frauenhofens Feuerwehrkommandant Andreas Kaindl und seinem Vorvorgänger Josef Gundinger stand die Freude darüber ins Gesicht geschrieben. Mit der Ehre, ein solches Fahrzeug in seiner Wehr stationiert zu haben, sei aber auch viel Verantwortung und das Vorhandensein der notwendigen Einsatzbereitschaft verbunden, sagt Kaindl zur NÖN: „Wir konnten bei den Feuerwehren unserer Gemeinde eine fixe Besatzung finden, die bereit ist, rasch und auch für längere Zeit in den Einsatz zu gehen. Das macht unheimlich stolz.“ Landesfeuerwehrrat Erich Dangl berichtete über den einstimmigen Beschluss des Landesfeuerwehrkommandos, das Fahrzeug im Bezirk Horn in Frauenhofen, zu stationieren und bedankte sich wie Bezirkskommandant Christian Angerer und Bürgermeisterin Gabi Kernstock für die Einsatzbereitschaft der Frauenhofener Florianijünger.

Weise Voraussicht hatte übrigens der Altbürgermeister und langjährige Feuerwehrkommandant von Frauenhofen, Josef Gundinger, bewiesen. Er berichtete mit einem Schmunzeln von den Kritiken, als unter seiner Ägide das Feuerwehrhaus in seiner jetzigen Größe und mit drei Toren errichtet worden war. „Viel zu groß war der Tenor – aber heute passt kein weiteres Fahrzeug mehr in die Halle“, sagt er.

