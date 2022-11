2.770 Euro für den kleinen Ben

„Es fühlt sich gut und richtig an jemandem zu helfen, der es wirklich braucht. Und die Freude darüber teilen wir mit all jenen, die beim Zankerlschnapsen in Kainreith mitgeholfen haben, dass wir nun diesen Betrag an die Familie Bühler übergeben dürfen“, sind sich Landesrat Ludwig Schleritzko und Franz Linsbauer mit Bürgermeister Hans Glück aus Geras bei der Spendenübergabe einig. Der kleine Ben braucht auf Grund seiner komplizierten Erkrankung entsprechende medizinische Spezialbehandlung, die es nur in Linz gibt und die sehr kostenintensiv ist.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.