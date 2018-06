In der Landesberufsschule Geras geht mit Schulschluss eine Ära zu Ende: Direktorin Christine Stöger geht nach mehr als 18 Jahren als Leiterin des Hauses mit 1. August in Pension. Ehe sie sich in den Ruhestand verabschiedet, wird Stöger noch bei den Lehrabschlussprüfungen in den nächsten Wochen dabei sein.

Lehrerlaufbahn in Schrems gestartet

Zum Abschied mische sich auch ein wenig Wehmut in ihre Gefühlswelt, erzählt Stöger, die insgesamt 30 Jahre in Geras tätig war. Den Start in ihre Lehrerlaufbahn machte die studierte Betriebswirtin bereits 1984 in Schrems. „Dann wurde ich gefragt, ob ich in Geras mitarbeiten will“, erinnert sich Stöger.

Von 1988 bis 1992 war die Schule noch im Schüttkasten Geras untergebracht – zu Beginn mit zwei Klassen –, ehe 1992 der Neubau der „Siegfried Ludwig-Schule“, wie die LBS Geras offiziell heißt, vom damaligen Landeshauptmann bei seinem letzten öffentlichen Auftritt eröffnet wurde.

Im Jahr 1996 kamen dann auch die Floristen in der LBS Geras dazu, was Stöger als „gute Kombination“ bezeichnete. Die Funktion als Direktorin der LBS Geras übernahm Stöger dann im November 1999.

Die größte Freude in ihrem Aufgabengebiet habe ihr der Umgang mit den jungen Menschen gegeben, meint Stöger. „Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu den Schülern gesucht – und es auch gefunden“, blickt sie zurück.

Nachfolgefrage soll im Sommer geklärt werden

Der Kontakt zur Jugend sei wichtig, um sie auch verstehen und auf sie eingehen zu können. Höhepunkte im Lauf der Zeit seien auch die zahlreichen Veranstaltungen gewesen, die in der Schule abgehalten wurden, aber auch jene, bei denen die Schule für das Catering – etwa auch bei Veranstaltungen im Landhaus in St. Pölten – gesorgt habe. Dabei habe sich gezeigt, dass die praxisnahe Ausbildung, auf die in der LBS Geras gesetzt werde, Früchte trage. Derzeit besuchen rund 500 Schüler pro Jahr die LBS Geras, in „Glanzzeiten“ waren es knapp 870.

Langweilig wird der engagierten Bald-Pensionistin auch in Zukunft nicht werden, wie auch Berufsschulinspektorin Doris Wagner bei der Verabschiedung anmerkte. Neben ihrem Engagement beim Hilfswerk und im Gemeinderat in Brunn wird sich Stöger ihrem großem Hobby – dem Reisen und Bergsteigen – widmen.

Von Bildungsdirektor Johann Heuras erhielt Stöger nicht nur anerkennende Worte für ihre Arbeit, sondern auch eine Dank- und Anerkennungsurkunde. Stögers Kollegen aus den weiteren Berufsschulen des Landes stellten sich ebenfalls mit Geschenken ein. Das schönste Geschenk machten Stöger allerdings die Schüler, die bei der Verabschiedung mit einem mehrgängigen Menü für einen kulinarischen Leckerbissen der besonderen Art sorgte. Auch ein spezieller Cocktail, ein „Christl´s Forte“ wurde von den Schülern für ihre Direktorin kreiert.

Wer die Nachfolge Stögers antreten soll, wird laut Berufsschulinspektorin Doris Wagner im Sommer geklärt: „Wir wollen einen nahtlosen Übergang schaffen. Ziel ist es, die Stelle mit 1. August zu besetzen.“