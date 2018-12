Gut eingelebt hat sich Franz Höfinger, neuer Direktor der Landesberufsschule Geras, an seiner neuen Wirkungsstätte. Höfinger hatte mit Anfang September diese Position von Christiane Stöger übernommen (die NÖN berichtete).

Wie Höfinger, der seit 1986 als Lehrer tätig ist und seit 2007 Direktor der Landesberufsschule Hollabrunn ist, die Leitung der beiden Standorte (die Landesberufsschulen Geras und Hollabrunn wurden vor wenigen Tagen offiziell zusammen gelegt, Hauptsitz ist Geras, in Hollabrunn wird ein „Standort“ geführt) unter einen Hut bringt? „Wenn ein Wille da ist, findet sich auch ein Weg.“ Und dieser Wille bedeutet, ein ordentliches Zeitmanagement auf die Beine zu stellen. So ist Höfinger täglich ab 6.30 Uhr am Standort in Hollabrunn, ehe er später den Weg nach Geras antritt. Gerade in der Anfangsphase sei es wichtig, beinahe täglich in beiden Standorten zu sein. Dass er sich in den ersten knapp drei Monaten seiner Amtszeit schon gut akklimatisiert habe, liege auch am engagierten Lehrerteam, das bei Neuerungen und Umstellungen, die ein Direktorenwechsel mit sich bringe, gut mitarbeiten.

Der Geraser Berufsschule steht demnächst eine Baustelle ins Haus. Für die Friseure – die von Hollabrunn nach Geras übersiedeln – wird in der bisherigen Floristenwerkstatt ein Salon inklusive Schönheitspflegeraum eingerichtet. Dazu muss die Werkstatt baulich adaptiert werden. Höfinger hofft, diese Umbauarbeiten bis zum Start des Schuljahres 2019/20 abschließen zu können. „Wenn wir das alles umsetzen können, wie geplant, dann wird das sowohl für die Lehrer, als auch die Schüler absolut top“, ist Höfinger zuversichtlich. In Hollabrunn wartet übrigens mit dem Bau einer neuen Fleischerei-Werkstatt eine zweite Baustelle auf Höfinger.