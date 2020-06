„Es war der dümmste Fehler, den ich je gemacht habe“, bekannte ein 31-jähriger Weinviertler aus dem Bezirk Hollabrunn vor der Kremser Strafrichterin. Ja, er habe sich nach einem Frühschoppen mit Freunden alkoholisiert ans Steuer gesetzt, gab er sichtlich reumütig zu.

„Sie hatten 1,78 Promille im Blut. Wie ist es zu dem Unfall in Geras gekommen?“, wollte die Richterin wissen.

„Wir haben einen Freund ins Auto gebracht und auf den Beifahrersitz gehievt, er war sehr betrunken. Er ist sofort eingeschlafen. Während der Fahrt machte er dann ein Geräusch und eine Handbewegung in Richtung Lenkrad. Ich schaute zu ihm, war abgelenkt und habe das Auto verrissen. Ich kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort ist der Wagen dann an der Hinterachse hängengeblieben, sie riss und letztlich kam das Auto zum Stillstand. Ich bin froh, dass der Crash so glimpfluich ausgegangen ist“, schildert der Weinviertler den Hergang des Unfalls, den er mit harmlosen Blessuren überstanden hat.

Der Beifahrer (20), der bei dem Unfall Nasen- und Jochbeinbruch erlitten hat, stellte beim Prozess gegen den Weinviertler keinerlei Schadensersatzforderungen.

Für den einsichtigen und bislang unbescholtenen 31-Jährigen setzte es wegen fahrlässiger Körperverletzung eine teilbedingte Geldstrafe: 3.600 Euro, davon muss der Weinviertler 900 Euro bezahlen oder 60 Tage hinter Gittern absitzen.