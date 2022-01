Ein stiller Abgang: „Zahn-Lücke“ tut sehr weh

Verärgerung herrscht in Geras wegen der Schließung der Zahnarzt-Ordination von Roman Deyssig. „Als Patienten wurden wir nicht darüber informiert. Jetzt stehen wir ohne Zahnarzt da“, wandte sich ein Geraser an die NÖN-Redaktion. Ein weiterer mokiert sich, dass die Patienten auch im Unklaren gelassen wurden, wie es mit der Zahnarztversorgung im Norden des Bezirks weiter geht. Denn fix ist: Im Norden des Bezirks Horn entsteht jetzt eine Lücke in der Zahnarztversorgung. Zuletzt hatte Maria Zehetbauer ihre Ordination in Weitersfeld im Dezember geschlossen. Diese Stelle ist über die Seite der Zahnärztekammer NÖ aktuell ausgeschrieben. Ein anderer Geraser nimmt die Situation zumindest mit Humor: „Das ist mal eine Zahn-Lücke der anderen Art. Aber sie tut uns wirklich weh.“

Rückkehr Deyssigs nach Geras ist ungewiss

Deyssig selbst war für die NÖN nicht zu erreichen. Gerüchten zufolge soll sich der bekennende Impfgegner wegen der aktuellen Coronamaßnahmen mit seiner Familie nach Südamerika abgesetzt haben. Unter der Ordinationsnummer meldet sich ein Tonband mit der Auskunft, dass die Ordination „bis auf Weiteres“ geschlossen sei. Heiß laufen indes die Telefone am Geraser Gemeindeamt: „Die Leute fragen bei uns nach, was Sache ist. Aber wir wissen auch nicht mehr“, sagt Bürgermeister Hans Glück. Deyssig, der wegen seiner Fachkompetenz bei seinen Patienten einen guten Ruf besessen habe, habe auch die Gemeinde nicht über das Aus seiner Ordination informiert.

Roman Deyssigs Ordination in Geras ist aktuell geschlossen. Foto: Archiv

Den Gerüchten zufolge hat Deyssig auch seine Kassenverträge schon gekündigt. Seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erreichte die NÖN folgende Stellungnahme: „Wir wurden darüber informiert, dass die Zahnarztordination in Geras derzeit krankheitsbedingt geschlossen ist. Eine Kündigung des Kassenvertrages ist bei uns nicht eingegangen. Wir sind mit unserem Vertragspartner in Kontakt. Wie lange die Schließung dauert, ist uns nicht bekannt.“

Mandat in Drosendorf nicht zurückgelegt

Offen ist indes auch, wie es im Gemeinderat von Drosendorf-Zissersdorf weitergeht. Dort ist Deyssig seit 2015 für die „Frische Liste“ vertreten. Listenchef Leopold Meiringer erklärte gegenüber der NÖN, dass auch er nur Gerüchte über Deyssigs Abgang kenne. „Das ist sehr rasch gegangen, ich weiß nur, dass er in Südamerika ist“, sagt er. Da Deyssig selbst sein Mandat aber nicht zurückgelegt hat, sei das weitere Vorgehen noch ungewiss. Es habe auch noch keine Sitzung der Frischen Liste gegeben, in der das Thema hätte besprochen werden können.

