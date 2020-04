Archiv Franz Höfinger: „Man hat das Beste daraus gemacht, aber es ist schwierig.“

Die Landesberufsschulen in Eggenburg und Geras starteten am Montag einen neuen Lehrgang, der in der Anfangszeit digital ablaufen wird. „Wir werden schauen, wie das anläuft“, erklärt Direktor Franz Höfinger (Geras). „Die Klassenvorstände sind dabei, die Klassen in die virtuelle Schule zu holen.“

Künftige Friseure, Gastronomiefachleute, Restaurantfachleute und Köche werden bei ihm ausgebildet. „Distance Learning“ war aber schon in den letzten zwei Wochen angesagt: „Man hat das Beste daraus gemacht, aber es ist schwierig.“ Kommuniziert werde mit Whats-App, E-Mail und über eine eigene Lernplattform. Die Lehrabschlussprüfungen nimmt die Wirtschaftskammer sonst auch nicht im Anschluss der Unterrichtszeit ab. Sie werden dann stattfinden, wenn die Schule wieder offen ist. Die Prüfungen im gastronomischen Bereich werden in Geras abgehalten, Friseurlehrlinge fahren dazu nach St. Pölten.

NOEN Christian Bauer: Corona spielt der Baustelle „unfreiwillig“ in die Hände.

Ob Prüfungen in Eggenburg absolviert werden, kann Direktor Christian Bauer derzeit nicht sagen: Die Organisation obliegt der Innung für Karosseriebautechnik und Kraftfahrzeugtechnik. „Wir sind nur die Vermieter“, erklärt er. „Die Vor- und Nachbereitungen machen wir, damit die Geräte funktionieren.“ Bauer betont: „Fünf Wochen haben die Buben da gehabt und sind dann nach Hause geschickt worden, um Fernlehre zu machen: Sie können zu 100 Prozent abschließen.“ Eine neue Herausforderung sei der neue Lehrgang, „weil wir die Buben noch nicht kennen“ und sie von Anfang an mit Homelearning konfrontiert sind. 75 befinden sich in der ersten Klasse.

Das Gebäude wird – wie berichtet – gerade von Grund auf erneuert und die Zeit wird zum Bauen genutzt, „weil wir momentan keine Schüler haben“. Die neue Küche werde voraussichtlich im Herbst ihre Türen öffnen können. „Das spielt uns unfreiwillig in die Hände“, erklärt Bauer.