Ein neues Angebot, das auf junge Familien abzielt, gibt es seit vergangenem Mittwoch in Geras: jeden ersten Mittwoch im Monat wird es von 13 bis 14 Uhr die Möglichkeit zur Mutter-Eltern-Beratung geben.

Untergebracht ist die neue Einrichtung im Gebäude in der Retzer Straße 1, in dem auch die Volkshochschule inklusive Bibliothek und die Musikschule untergebracht sind. Ausgegangen ist die Initiative zur Etablierung der Einrichtung von einer Gruppe junger Mütter der Gemeinde, die sich bei Regina Klenk von der Abteilung Gesundheitswesen des Landes NÖ für die Einrichtung stark gemacht haben. Klenk hat dann die Gemeinde kontaktiert, denn die Gemeinden müssen für die Mutter-Elternberatung Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die Bezahlung der Kinderärztin übernimmt das Land NÖ.

„Für mich ist es die erste Eröffnung einer solchen Beratungsstelle. Ich halte das für einen ganz besonders wichtigen Termin.“Ulrike Königsberger-Ludwig

Betreut werden die Eltern und ihre Babys von Kinderärztin Astrid Muthenthaler, die auch die Mutterberatung in Pernegg durchführt. Unterstützt wird sie von Kinderkrankenschwester Gerti Trögl.

Als „besonders wichtigen Termin“ bezeichnet Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig die Eröffnung in Geras. Landesweit gibt es nun bereits in 359 Gemeinden die Möglichkeit zur Mutter-Elternberatung. Für Eltern sei es wichtig, gerade in den ersten Monaten mit einem Kind eine qualifizierte Ansprechperson in der Nähe zu haben, die Infos rund um Pflege, zum Stillen, zur Frühförderung der motorischen Fähigkeiten oder zur sprachlichen Entwicklung geben kann. Außerdem informiert einmal pro Schuljahr eine Zahngesundheitserzieherin vom Projekt „Apollonia 2020“ über die optimale Zahnpflege bei Säuglingen. Darüber hinaus kann das monatliche Treffen auch zu sozialen Kontakten der jungen Eltern untereinander führen.

Dass die Errichtung der Mutter-Elternberatung in Geras eine wichtige Sache für die Zukunft sei, begründet Bürgermeister Johann Glück mit der Zahl der Kinder in der Gemeinde: „In den vergangenen Jahren hatten wir jedes Jahr zwischen zehn und 15 Babys. Da ist es wichtig, auch entsprechende Beratung anzubieten“, so Glück. Vizebürgermeister Karl Leitner bedankte sich auch bei Hilde Strobl von der Volkshochschule, die die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.