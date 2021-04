In der Stadtgemeinde entschloss man sich coronabedingt für eine Gemeinderatssitzung per Videokonferenz. Insgesamt 19 Punkte standen dabei auf der Tagesordnung.

Vorrangig ging es um die Gemeindefinanzen. Am wichtigsten dürfte dabei der Rechnungsabschluss 2020 gewesen sein. Dieser sei laut Bürgermeister Johann Glück (ÖVP) trotz einem turbulenten Coronajahr sehr erfreulich: „Wir haben auch 2020 wieder ein sehr positives Nettoergebnis zusammengebracht.“ Die genauen Zahlen und Fakten wurden von Kassenverwalter Franz Silberbauer erörtert (siehe Infobox rechts). Diskussionen gab es keine. Der Rechnungsabschluss wurde einstimmig verabschiedet.

Umbau für effektivere Wassernutzung. In der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde soll eine Fernsteuerung eingebaut werden. „Damit können wir genau regeln, wie viel Wasser wir von der EVN einspeisen und sehen auch, wie viel Wasser vom eigenen Brunnen zur Verfügung steht“, erklärte Gemeinderat Karl Gutmann. Eine effektivere Nutzung der Ressourcen sei das Ergebnis. Bei der Gemeinderatssitzung wurde jetzt in erster Linie über die Vergabe des Auftrages entschieden. Die Wahl fiel dabei auf die Firma Aramatic, die in der Vergangenheit schon öfter gut mit der Gemeinde zusammengearbeitet habe. 27.000 Euro kostet dies der Gemeinde.

UTC Geras wird finanziell unterstützt. Weiter ging es mit den jährlichen Subventionsansuchen der verschiedenen Vereine. Veränderungen zum Vorjahr gibt es dabei nicht. Ausnahme ist ein außertourliches Ansuchen des Geraser Tennisvereins. Dieser plant die Errichtung einer Flutlichtanlage für zwei der vier Plätze. Damit wolle man generell die Spieldauer verlängern, da man im Spätsommer schon öfter in die Halle ausweichen hätte müssen. Von Gemeindeseite gab es keine Bedenken. Am Ende entschied man sich für eine Unterstützung von 1.500 Euro für das insgesamt 30.000 Euro teure Vorhaben.

Neuer Obmann des Prüfungsausschusses. Eine kleine personelle Änderung kam ebenfalls zur Sprache. So legte SPÖ-Gemeinderat Dominik Novotny sein Mandat als Obmann des Prüfungsausschusses zurück. Als sein Nachfolger wurde Walter Trollmann auserkoren.

Veto gegen Grundstücksverkauf. Gegen Ende der Sitzung kamen einige Grundangelegenheiten zur Sprache. Dazu gehört neben kleineren Verkäufen auch die Umwidmung eines Grundstückes in Harth. Dieses liegt direkt beim Pfarrheim und soll von einer Aufschließungszone zum Bauland umgewidmet werden, da es einen Bauwerber gibt. Abgelehnt wurde zudem der Verkauf von Gemeindegründen in Dallein und Sieghartsreith.

Als Hauptablehnungsgrund nannte der Bürgermeister die diversen Leitungen, wie Kanäle und Wasser, die durch die jeweiligen Grundstücke laufen. „Wenn da mal Gebrechen auftauchen würden, würden größere Probleme entstehen, die wir tunlichst vermeiden sollten.“ Der Gemeinderat war einstimmig „dafür, dagegen zu sein“, wie es Glück formulierte.

Generell war über die gesamte Sitzung verteilt keine große Diskussion. Alle Beschlüsse verliefen einstimmig.