Kurze Verwirrung herrschte zu Beginn der Gemeinderatssitzung in Geras am 29. September. Der Grund: Nachdem während der Coronapandemie die Sitzungen online oder im Pfarrsaal in Harth abgehalten worden waren, ging erstmals seit der konstituierenden Sitzung im März 2020 wieder eine Sitzung im Sitzungssaal am Gemeindeamt über die Bühne. Die Mandatare mussten zunächst erst ihre richtigen Plätze suchen.

Zwei Ausnahmen in flotter und (fast) einstimmiger Sitzung

Dann verlief die Sitzung mit 20 Punkten bis auf zwei Ausnahmen flott und einstimmig. Sehr viel Zeit in Anspruch nahm der Vortrag des schlussendlich einstimmig beschlossenen Pachtvertrags über den Campingplatz am Edlersee an Jörg Schmid. Der will dort, wie die NÖN bereits berichtete, mit dem „Glamping Resort Geras“ (Glamping: Glamorous Camping) einen Tourismus-Boost für die gesamte Region starten. Im Vertrag wurden Details – etwa die jährliche Pacht über rund 50.000 Euro oder eine per Sparbuch zu hinterlegende Kaution über 45.000 Euro sowie Haftungsfragen – geregelt.

Diskussion über Förderrichtlinie: SPÖ mit Gegenstimmen

Gegenstimmen – nämlich der beiden SPÖ-Mandatare David Daim und Dominik Novotny – gab es dann bei der Änderung des Grundsatzbeschlusses über Förderrichtlinien für Feuerwehren. Da wurde zwar beschlossen, dass die Förderung bei Einsatzbekleidung – etwa für Helme – von 10 auf 30 Prozent und das Taggeld für FF-Kurse von 5 auf 7 Euro erhöht werden, die SPÖ hätte gerne auch das Fördermodell für Neuanschaffungen von Einsatzfahrzeugen geändert. Aktuell wird die Fördersumme vom Anschaffungspreis abgezogen, der Rest 1:1 zwischen Gemeinde und jeweiliger Wehr aufgeteilt. SPÖ-Fraktionsführer David Daim regte an, angesichts der schwierigen finanziellen Situation der Wehren künftig, wie in den Landesförderrichtlinien angeführt, den Anschaffungspreis 1:1 zu teilen und dann die Förderung auf Seite der Wehr abzuziehen und so den Wehren mehr unter die Arme zu greifen.

1.500 Euro für Sportverein

Einstimmig angenommen wurde hingegen eine Subvention über 1.500 Euro für den Sportverein USV Geras. Nachdem am Sportplatz 2019 und 2020 schon die Flutlichtanlage erneuert wurde, soll demnächst ein barrierefreier Zubau zum Vereinsgebäude errichtet werden, um den mehr als 100 Mitgliedern, darunter 70 Aktiven, ein modernes Umfeld bieten zu können. Neben einer Erneuerung der WC-Anlagen und einer Vergrößerung der Kabinen sollen ein neuer Lagerraum und ein Heizraum kommen. Die Gesamtbaukosten werden bei etwa 120.000 Euro liegen, neben Eigenleistungen soll ein Großteil davon über Landes- und Bundesförderungen abgedeckt werden. „Wir würden eh gerne mehr geben, aber wir können nicht mit dem Geld herumschmeißen“, begründet Glück die Höhe der Summe auch unter Verweis auf die im Sommer erfolgte Sanierungskontrolle seitens des Landes.

Weitere Beschlüsse:

Christopher Plessl (ÖVP) übernimmt die Agenden eines EU-Gemeinderates, die Bundesförderung in Höhe von 32.000 Euro (40 Prozent der Gesamtkosten von 78.000 Euro) für die Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlage im Depotweg in Geras wurde einstimmig angenommen.