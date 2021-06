Personelle Veränderungen gibt es im Geraser Gemeinderat. Stadträtin Sonja Gönner legte ihre Position aus persönlichen Gründen nieder. An ihre Stelle tritt der bisherige Gemeinderat Karl Gutmann. Gönner wird als Gemeinderätin weitermachen. Ein fliegender Wechsel sozusagen.

Ein Experte für Straßenbau. Karl Gutmann ist seit der Wahl 2020 im Gemeinderat vertreten. Bisher war er Ausschuss-Obmann für Wasser und Kanal. Zusätzlich wird er jetzt für alle Straßenbau-Angelegenheiten verantwortlich sein. Eine logische Konsequenz, denn beruflich ist Gutmann bei der Straßenmeisterei tätig und bringt dadurch die nötige Expertise mit.

Keine langen Überlegungen. „Nach dem Rücktritt von Sonja Gönner war uns allen schnell klar, dass Karl Gutmann der ideale Mann für die offene Position ist“, erzählt Bürgermeister Johann Glück. Dem neuen Stadtrat selbst bereitete die Entscheidung auch kein großes Kopfzerbrechen. „Ich habe die Gemeinde eigentlich schon immer unterstützt. Insofern habe ich die Position gerne angenommen, als ich gefragt wurde“, schildert Gutmann. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde er offiziell als neuer Stadtrat angelobt.

Änderungen bei Ausschüssen. Aufgrund der personellen Veränderungen mussten auch die Ausschüsse etwas umverteilt werden. Die Agenden des Gesundheitsstadtrates übernimmt ab sofort Vizebürgermeisterin Karin Gutmann in ihrem Resort Bildung. Die Verantwortung für die „Gesunde Gemeinde“ und die „Tut Gut Wanderwege“ wandert in die Tourismusabteilung zu Stadtrat Alfred Reinagl.

Wasser wird teurer. Daneben wurde in der Gemeinderatssitzung über einige größere Beschlüsse abgestimmt. So wird der Wasserpreis in Geras per Beschluss des Gemeinderates von 1,80 Euro auf 2,30 erhöht. Laut Bürgermeister Glück ist diese Erhöhung doch eine gravierende, die aber unausweichlich war. „Die Wasserabgaben der Stadtgemeinde waren leider nicht mehr kostendeckend. Ohne Erhöhung ging es nicht mehr“, betont er.

Keine weitere Erhöhung in den nächsten Jahren. Aufgrund der umfangreicheren Preiserhöhung habe man jetzt wieder mehr Spielraum für ein paar Jahre und müsse die Preise nicht jedes Jahr aufs Neue anpassen. Die letzte Erhöhung des Wasserpreises liege jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück. Hinzu kamen Erweiterungen in Geras und Hötzelsdorf, deren Kosten laut Glück ebenfalls miteingerechnet sind.

Ausschreibungsphase für Glasfaser. Fortschritte gibt es außerdem beim Glasfaserausbau. Die Verträge mit der nöGIG sind unter Dach und Fach. Jetzt geht es in die Ausschreibungsphase. Mit dem Baustart rechnet Glück im Herbst. Zuerst müsse man sich aber mit den ausführenden Firmen einigen, um hundertprozentige Aussagen zu treffen.

Nur neun von zwölf KGs. „Wenn aber alles planmäßig verläuft, sollten wir ab Sommer 2022 die ersten an das Glasfasernetz anschließen können“, meint der Bürgermeister. In allen zwölf KGs wird das Glasfaserkabel allerdings noch nicht kommen. Kottaun, Dallein und Purgstall sind von den Erweiterungsplänen noch ausgeschlossen und sollen mit einer späteren Ausbau-Offensive folgen. Dafür wird Oberhöflein in der Gemeinde Weitersfeld ebenfalls mit ausgebaut. „Der Glasfaserausbau ist in diesen Zeiten des Home-Office eine enorm wichtige Geschichte, damit wir die Leute auch hier in der Gemeinde halten können“, betont Glück.