Einige Neuerungen wird es nach der Gemeinderatswahl im Jänner in den Reihen der Geraser ÖVP geben. Der prominenteste Wechsel betrifft Vizebürgermeister Karl „Joe“ Leitner. Der beliebte Dalleiner zieht sich nach 17 Jahren als Vizebürgermeister aus der Lokal-Politik zurück. Er habe lange genug im Gemeinderat gearbeitet, jetzt sei es an der Zeit, jüngeren den Vortritt zu lassen, sagte Leitner zur NÖN.

Leitner war bereits von 1985 bis 1990 als Jugendgemeinderat aktiv. Nach einer zehnjährigen „Pause“ kehrte er 2000 in den Gemeinderat zurück, als 2004 Johann Glück als Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Otto Schmutz Bürgermeister wurde, übernahm Leitner den Job als „Vize“.

Glück: „Zusammenarbeit mit SPÖ beibehalten“

Als neue Nummer 2 hinter Glück geht Karin Gutmann ins Rennen. Gutmann ist seit 2009, als sie als Quereinsteigerin in die Geraser Stadt-Politik kam und als Stadträtin das Ressort „Kultur und Fremdenverkehr“ übernommen hatte sowie in den Ausschüssen für Schule und Kindergarten und für Umwelt und Gesundheit vertreten war.

Generell will Glück in seinem neuen Team verstärkt auf Frauenpower setzen. „Das war mein großer Wunsch. Wir haben viele geeignete und sehr aktive Frauen in unserer Gemeinde, die sich gerne einbringen wollen“, sagt Glück. Diese Kandidatinnen stünden „voll im Leben und können sicher gut für die Gemeinde arbeiten“, meinte Glück. Mit sieben Frauen auf den bisherigen Mandatsplätzen (die ÖVP hält in Geras 14 von 19 Mandaten) ist die Geraser ÖVP Spitzenreiterin im Bezirk.

Als großes Wahlziel nannte Glück, den Stand an Mandaten zumindest zu halten. Aber: „In Geras funktioniert die Zusammenarbeit mit der SPÖ sehr gut. Beide Parteien stellen die Gemeindeinteressen über jene der Parteien. Das soll auch nach der Wahl so bleiben.“