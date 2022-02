Hilfe für Verein: Jugend zeigt sich solidarisch

Auch wenn die vergangenen beiden Jahre pandemiebedingt für die JVP Geras nicht leicht waren, wollten sich die etwa 50 Mitglieder rund um Obfrau Jasmin Leitner in den Dienst der guten Sache stellen. „Immerhin konnten wir im Vorjahr im Sommer unser Fest machen. Wir haben gesagt, dass wir gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit auch für andere etwas Gutes tun wollen. Und wir wissen, dass das Geld bei diesem Verein gut aufgehoben ist“, sagt Leitner, warum man sich zu einer Spende an „Ich bin ich“ entschlossen hat.

Über die 800 Euro zeigte sich „Ich bin ich“-Obfrau Christa Daniel sehr erfreut. Denn neben der Unterstützung des Therapiezentrums der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung in Horn und der Horner Sonderschule unterstützt der Verein laufend auch andere Schulen und Kindergärten, in denen Inklusion betrieben wird. „Da braucht es immer wieder Therapieliegen, Spielzeug oder Geld für die Hippo-Therapie“, erzählt Daniel. Sie sei daher immer dankbar, wenn jemand mit Spenden auf sie zukomme.

