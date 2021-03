Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger Arbeiter im April 2019, nachdem auf einer Baustelle in Geras Schalensteine mit Beton ausgefüllt hätten werden sollen. Der Unfall beschäftigt das Bezirksgericht Horn: Geklärt werden soll, ob der 51-jährige Betonmischer aus dem Bezirk Hollabrunn fahrlässig gehandelt hat.

Was ist passiert? Der Schlauch, der den Beton vom Fahrzeug direkt zur Baustelle transportiert, dürfte verstopft gewesen sein. Das Material sei dann explosionsartig herausgeschossen, beschreibt der 45-Jährige aus Wien. Der Rückstoß des Schlauches habe ihn und einen Kollegen, der unverletzt blieb, vom Gerüst zu Boden geschleudert. Er selbst sei am Kopf und Schulter getroffen worden und kämpfe bis heute mit gesundheitlichen Folgen.

Die Aussagen zwischen dem Beschuldigten und den Arbeitern, die in der Vorwoche einvernommen wurden, divergieren zum Teil – etwa, wo der 51-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls gestanden ist. Und: Der Angeklagte sagt aus, dass er neben der Arbeitsstelle vor dem eigentlichen Betonieren „auf einem Erdhaufen“ mit Wasser „angepumpt“ habe. Dieser Vorgang soll das mögliche Sicherheitsrisiko minimieren. Die drei Zeugen geben an, dass dies nicht geschehen sei.

Das Hinzuziehen eines Sachverständigen brachte kein Licht in die Sache, ob sich der Betonmischer an alle Sicherheitsbestimmungen gehalten hat. Der Experte widersprach sich zwei Mal in seiner eigenen Aussage, Bezirksrichter Thomas Zach will auf dieser Basis kein Urteil treffen. Er vertagt die Verhandlung auf unbestimmte Zeit, um bis dahin ein neues Gutachten einholen zu können.