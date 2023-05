Eine Gitarre ersetzte ein ganzes Orchester

Die Ankündigung „Freut euch auf wunderbare Musik, vielfältig, spannend, berührend und abwechslungsreich“, mit der „Geras klingt!“-Organisatorin Gerlinde Hofbauer zum Konzert mit dem bekannten Musiker Helmut Jasbar in den Marmorsaal des Stiftes eingeladen hatte, war auf fruchtbaren Boden gefallen. Und der großartige Gitarrist verstand es, die vielen Besucher mit seinen eigenen Kompositionen bzw. den Arrangements klassischer und volkstümlicher Musik sowohl durch die Virtuosität seines Spiels als auch durch sein Einfühlungsvermögen zu begeistern.

Lebhaft fiel schon der Start mit seinem Arrangement zu „Message in a Bottle“ des britischen Musikers Sting aus. Mitreißend wurde es dann bei Franz Schuberts romantischem Stück „Lob der Tränen“, in dem seine Gitarre sowohl in der Melodie als auch in der Begleitung die Funktion des Klaviers ersetzte. Der launigen Moderation über die Verbindung von Ludwig van Beethoven zu Anton Diabelli folgte dessen Sonate in A-Dur und schließlich – vom Publikum stark akklamiert - Helmut Jasbars Eigenkomposition „Things that used be“, eine Erinnerung an Jasbars Zeit in der Steiermark.

Schließlich kam mit der Sonate in A-Dur auch noch Niccolo Paganini ins Spiel, der nicht nur ein Meister an der Violine, sondern auch an der Mandoline und Gitarre war. Die „Fantasie über Dorfschwalben aus Österreich“ bildete in einer originellen Interpretation den Abschluss des solistischen Konzertes. „Eigentlich glaubte man, mitten in einem kleinen, feinen Orchester zu sitzen“, meinte ein Besucher, der sich schon auf das Altenberg-Trio am 10. Juni im Geraser Marmorsaal freut.

