Geras: Standing Ovations für Altenberg-Trio

Seit 2018 musizieren der Pianist Christopher Hinterhuber und der Cellist Christoph Stradner zusammen mit dem Geiger Ziyu He in dem geachteten Ensemble zusammen, das mit dem Namen des Schriftstellers Peter Altenberg (1859 – 1919) im Jahre 1984 gegründet wurde und sich seit 1994 in unzähligen Werken der Kammermusik von der Klassik bis zur zeitgenössischen Musik einen guten Namen gemacht hat. Teilweise letzterer Musikrichtung widmete sich auch das Programm des Abends in Geras, wo als Einleitung ein Trio des französischen Komponisten Gabriel Fauré in drei Sätzen das virtuose Können der drei Protagonisten bewies.

Besonders Christoph Stradner, erster Solocellist der Wiener Symphoniker, konnte beim dynamischen „Trio in La Minor“ des rumänischen Komponisten George Enescu auch die Klangfülle und -schönheit seines Stradivari-Cellos erlebbar machen. Ebenfalls Geiger Ziyu He auf seiner originalen Guaneri-Violine mit zarten Flagoletts und virtuellen Läufen im Trio und der bekannten Pavone von Maurice Ravel, welche die Musiker als Zugabe präsentierten. „Fast überfordert Ravels Klangfülle die Akustik des marmornen Saales“, ergänzte Besucher Bernhard Gitler, der einst mit Cellist Stradner in Wien Musik studierte den positiven Eindruck des Publikums.