Seinem Vereinsziel, herausragende Künstler nach Geras zu bringen, aber auch junge Musiker und Kulturschaffende zu fördern, wird „Geras klingt“ auch in der Saison 2020 voll gerecht.

Wie Obfrau Gerlinde Hofbauer meinte, war bei der Zusammenstellung des Programms auch heuer die oberste Maxime, „hochwertiges Niveau“ in Geras zu bieten. Außerdem habe sie auf Vielfalt geschaut. Denn: „Es soll sich in unserem Programm jeder etwas finden. Dennoch wollen wir unsere Linie nicht verlassen“, sagte Hofbauer.

Das Zusammenstellen des Programms sei dann jedes Jahr ein „Hintasten darauf hin, dass das Jahresprogramm rund wird“, erzählt sie. Mit den „Wiener Comedian Harmonists“ sei dann gleich der Saisonauftakt am 31. März auch einer der großen Höhepunkte.

Als „großen Luxus“ ihn in der Region spielen hören zu dürfen, bezeichnete Hofbauer das Gastspiel von Karl-Heinz Schütz am 3. Mai. Der Solo-Flötist der Wiener Philharmoniker gilt als einer der weltweit besten seines Faches. „Er ist irrsinnig gut gebucht. Es freut mich, dass er extra für uns einen Termin frei gemacht hat“, strahlte Hofbauer. Dies sei auch ein Zeichen dafür, welch hochen Stellenwert „Geras klingt“ auch bei international renommierten Künstlern bereits habe.

Etwas laut Hofbauer noch nie Dagewesenes bekommen die Gäste zum Saisonschluss am 21. November geboten. Da treten mit Gitarristin Zsofia Boros und Fagottist Benedikt Dinkhauser zwei bei ECM unter Vertrag stehende Künstler auf, die Konzerte in der ganzen Welt geben. „Wir sind schon stolz darauf, dass wir in Geras etwas bieten können, das es sonst nur in den großen Konzertsälen dieser Welt gibt“, zeigt Hofbauer auf.

Mary Poppins und Pinocchio für Kinder

Darüber hinaus sei es besonders schön, dass Künstler wie Schütz immer wieder bei „Geras klingt“ auftreten. Neben immer wieder neuen Künstlern sei es auch diese Kontinuität, die das Flair von „Geras klingt“ ausmachen. Die Möglichkeit, nach den Konzerten in gemütlicher Runde im Schüttkasten mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, ist ein weiterer Pluspunkt der Geraser Konzertreihe.

Elke Pfeifer Alexandra Reinprecht und Horst Hubmann werden als Mary Poppins und Bert der Schornsteinfeger am 22. August für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Mit Sopranistin Alexandra Reinprecht tritt diesmal ein weiterer „Stammgast“ im Kinderprogramm von „Geras klingt“ auf. Gemeinsam mit Bariton Horst Hubmann entführt sie Kinder am 22. August als Mary Poppins und Bert dem Schornsteinfeger in die Welt der Disney-Märchen. Reitprecht bietet heuer auch einen Workshop für Kinder an (vermutlich eine Woche vor ihrem Auftritt). Fans von „Pinocchio“ kommen am 14. November in den Genuss, sich von Klarinettist Simon Reitmaier und Erzähler Alexander Stummer begeistern zu lassen.